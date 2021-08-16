Altay Bayındır kimdir, nereli, kaç yaşında? Fenerbahçe'de kendi rekorunu egale etti!

Fenerbahçe’nin sevilen kalecisi Altay Bayındır başarılı performansıyla futbolseverler tarafından alkışlandı. Altay, yaptığı 7 kurtarışla kendi Süper Lig rekorunu egale etti. Özellikle Mario Balotelli’ye karşı iki net pozisyonda etkili kurtarışlar yapan Altay, dikkat çekmeyi başardı. Balotelli’nin ilk yarıda uzaktan çektiği şut ve ikinci devrede ceza sahası içinden yaptığı vuruşta genç kaleci akıl almaz kurtarışlara imza attı. Bu başarıların ardından konuşulmaya başlanan Altay’ın hayatı da merak konusu oldu. İşte, Altay Bayındır’ın hayatı ve merak edilenler…

ALTAY BAYINDIR KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Altay Bayındır 14 Nisan 1998’de Osmangazi, Bursa’da doğdu. 22 yaşında Türk kaleci Altay Bayındır, Süper Lig kulüplerinden Fenerbahçe’de oynuyor.

Altay Bayındır Süper Lig’deki ilk maçına 30 Kasım 2018’de Çaykur Rizespor karşısında 1-1 biten maçta çıktı.

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

2007-2011 Bursaspor

2011-2012 Arabayatağıspor

2012-2013 Bursa Yolspor

2013-2016 MKE Ankaragücü

ALTAY BAYINDIR HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

2016-2019 MKE Ankaragücü

2019- Fenerbahçe

En lezzetli yemek tarifleri burada