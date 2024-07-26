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Altara özel güvenlik

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#Bodrum Antik Tiyatro#Göksel#Konser
Altara özel güvenlik
İsmail BAYRAK
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2024 07:37

Bodrum Antik Tiyatro’daki tarihi taş, güvenlik görevlisiyle korunmaya başlandı. Yıldız Tilbe’nin üzerine çıkmak istediği altar taşa son olarak Teoman uzanarak şarkı söyleyince yetkililer harekete geçti. Göksel’in önceki akşam Bodrum Antik Tiyatro’da verdiği konser sırasında altar taşının başında güvenlik görevlisi bekledi.

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BODRUM Antik Tiyatro’nun konser alanındaki tarihi taş olay oldu. Bodrum Antik Tiyatro, 2002’de konser alanı olarak kullanılmaya başlandıktan sonra altar taşı olduğu yerde bırakıldı. Altar taşı, sahnenin bir bölümüne denk geldi. Bodrum Antik Tiyatro’da 20 Haziran’da sahneye çıkan Yıldız Tilbe taşın üzerine çıkmak isteyince görevlilerce engellendi. Ünlü rock’çı Teoman da 23 Temmuz akşamı verdiği konserde şarkısını söylerken taşın üzerine yatınca yetkililer harekete geçti. Tarihi taş, güvenlik görevlisiyle korunmaya başlandı.

Göksel’in önceki akşam verdiği konserde taşın başında güvenlik görevlisi bekledi. Sanatçı şarkı söylediği sırada taşın başında bekleyen güvenlik görevlisi dikkatini çekince esprili bir konuşma yaptı.

OLAN OLDU OTURAN OTURDU

Görevliye takılan sanatçı “İnsanın bu taşı sahnede görünce bir oturası geliyor. Tabii olacak iş değil. Siz burada böyle oturacağınıza bence kulise sanatçıları uyaran bir yazı asın, daha mantıklı olur. Sizin de işiniz çok zor, taşı koruyorsunuz hem de sanatçılardan. Ama olan oldu, oturan oturdu. Bu konu her yaz gündeme geliyor. Ama böyle korunduğunu ilk kez gördüm” dedi.

Mezar değil

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Bodrum Antik Tiyatro’nun bağlı olduğu Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri, tarihi taşın basına yansıdığı gibi lahit mezar olmadığını açıkladı. Yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: “O taş lahit değil. Sunag ya da Altar denilir. O dönemde hasat mevsimi sonrasında geçmiş yılın bolluğu ve gelecek yılın öyle geçmesi için tanrılara orada sunumda bulunuyormuş. Bu şarap, tahıl ve meyve olabilir. Taş üzerine çıkınca ya da el sürülünce yıpranıyor, bu yüzden gündüz gezen turistler de sadece fotoğraf çekebiliyor. Tedbir amaçlı gözden kaçmasın diye güvenlik kontrolünde.”

Çıkmak istedi görevli engelledi

Altara özel güvenlik

Bodrum Antik Tiyatro’da 20 Haziran’da konser veren Yıldız Tilbe tarihi taşın üzerine çıkmak isteyince görevlilerce engellendi.

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Üzerine yatıp şarkı söyledi

Altara özel güvenlik

Teoman, 23 Temmuz akşamı Bodrum Antik Tiyatro’da konser verdi. Ünlü rock’çı konser sırasında tarihi taşın üstüne yatarak şarkı söyledi.

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#Bodrum Antik Tiyatro#Göksel#Konser

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