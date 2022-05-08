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Alper Saldıran'ın yeni aşkı

#Alper Saldıran#Lara Alan#Pınar Tuncegil
Alper Saldıranın yeni aşkı
İsmail BAYRAK

Oyuncu Alper Saldıran, aradığı aşkı model Lara Alan’da buldu.

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2019’DA BOŞANDI
- Alper Saldıran 2013 yılında meslektaşı Pınar Tuncegil ile evlenmiş, çift 2019’da evliliklerini resmi olarak noktalamıştı. En son “Yakamoz S-245” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Saldıran, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı.

GÖZLERDEN UZAK
- Ünlü oyuncu, bir süre önce model Lara Alan ile aşk yaşamaya başladı. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre; birbirlerini tanıma aşamasında olan çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamak istiyor ve el ele ortaya çıkmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

Alper Saldıranın yeni aşkı

Alper Saldıran’ın Pınar Tuncegil’le evliliği 6 yıl sürdü.

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#Alper Saldıran#Lara Alan#Pınar Tuncegil

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