Alper Saldıran'ın yeni aşkı

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2019’DA BOŞANDI

- Alper Saldıran 2013 yılında meslektaşı Pınar Tuncegil ile evlenmiş, çift 2019’da evliliklerini resmi olarak noktalamıştı. En son “Yakamoz S-245” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Saldıran, aşk hayatında yeni bir sayfa açtı.

GÖZLERDEN UZAK

- Ünlü oyuncu, bir süre önce model Lara Alan ile aşk yaşamaya başladı. Yakın çevrelerinden alınan bilgiye göre; birbirlerini tanıma aşamasında olan çift, ilişkilerini bir süre gözlerden uzak yaşamak istiyor ve el ele ortaya çıkmak için henüz erken olduğunu düşünüyor.

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Alper Saldıran’ın Pınar Tuncegil’le evliliği 6 yıl sürdü.