'12 yıldır bugünü bekliyorum' Alper Rende ve Betül Çakmak evlendi

Güncelleme Tarihi:

#Alper Rende#Betül Çakmak#İlker Ayrık
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2025 11:15

2024 yılında Altın Kelebek Ödül Töreni’nde sevgilisi Betül Çakmak’a evlenme teklifi eden Alper Rende mutluluğunu bir adım öteye taşıdı. Temmuz ayında nişanlandıklarını açıklayan çift görkemli bir törenle evlendi.

Alper Rende ile Betül Çakmak’ın nikah masasına oturdu. Çok sayıda ünlü ismin katıldığı törende eğlenceli anlar yaşandı.

Oyuncu İlker Ayrık temsili olarak cübbe giydi, gelin ve damada şu soruyu sordu; "Barışta, savaşta sevgili Betül'ü eşin, yol arkadaşın, hayat arkadaşın ve bence en önemlisi evinin direği olarak, eşin olarak kabul ediyor musun?"

Alper Rende’den; “Sonsuza kadar Evet” cevabı geldi. Aynı coşkuyla Betül Çakmak da “Evet” diyerek karşılık verdi.

12 YILDIR BUGÜNÜ BEKLİYORUM

Betül Çakmak yaptığı açıklamada "Birlikte büyümek ve bütün yaşadığım güzel anları seninle yaşamak istiyorum. İyi ki geldiniz, sizi çok çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Rende de "Çok seviyorum her şeyden en önemlisi. 12 yıldır bugünü bekliyorum arkadaşlar. Eğer Betül ile üniversiteyi kazanıp İstanbul'a gidersek evleniriz dedim. Biz zaten bir ömür boyu eğlenip, mutlu olacağız" dedi.

Yakın dostları yalnız bırakmadı

Ünlü çiftin mutlu gününde dostları ve yakın çevresi de yanlarındaydı. Duygusal ve eğlenceli anlara sahne olan törenden renkli kareler paylaşıldı.

