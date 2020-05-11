Alpay Göltekin kimdir?

Mehmet Bozdağ'ın açıklaması şu şekilde;

Diriliş Ertuğrul, Kuruluş Osman, Aşkın Yolculuğu Yunus Emre ve Mehmetçik Kûtulamâre projelerimize müziğiyle ruh katan Alpay Göltekin’i ebediyete uğurlamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır niyaz ediyorum. Mekanı cennet olsun.

2 Nisan 1972 yılında İstanbul'da doğan Alpay Göltekin son olarak Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerinin müziklerini yapıyordu.

Uzun yıllar müzik ve sahne çalışmalarında bulundu. 2002 yılından itibaren 2 yıl boyunca Melih Kibar'ın müzikal asistanlığını yaptı. Bu süre zarfında Gülüm (Soundtrack) ve Saat Sabahın Dokuzu albümlerinin yapımında koordinatör ve yardımcı tonmayster olarak görev aldı. Çeşitli jingle çalışmalarına vokal yaptı. 2004 yılından itibaren, serbest çalışmaya başladı ve çeşitli prodüksiyon firmaları/ ajanslar için TV reklam, dizi ve radyo spot müzikleri hazırladı. 2006 yılında Alp Yenier ile birlikte REC Müzik Prodüksiyon'u kurdu. Çalışmalarına 2010 yılına kadar birlikte devam ettiler. Daha sonra müzisyen eşi Zeynep Alasya ile ortaklığı devam etti. Günümüze kadar birçok film, dizi ve reklam müziklerine birlikte imza attılar.