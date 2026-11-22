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‘Kırgın Çiçekler’, ‘Üç Kız Kardeş’ ve ‘Barış Akarsu Merhaba’ gibi yapımlarda rol alan Almila Ada, 2024 Şubat ayında iş insanı İhsan Çilsal ile nişanlanmış, çift 22 Haziran 2025’te aile arasında düzenlenen sade bir törenle evlenmişti.

Hamilelik haberini daha önce sosyal medya hesabından duyuran Ada, ilk kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kızını kucağına alan oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda bebeğine Yasemin Lia adını verdiğini açıkladı.

Ada, paylaşımına “Hayat sana hep en güzel çiçeklerini sunsun, mucizeler hiç eksik olmasın... Yasemin kokulu canım kızımız Yasemin Lia hoş geldin!” notunu yazdı.

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