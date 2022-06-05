Almeda Abazi: Her şeyi elde ettim

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Oyuncu Tolgahan Sayışman’la evli olan Abazi, dergideki röportajında “Mutlu bir kadın mısın?” sorusunu şöyle yanıtladı:

“Tam anlamıyla mutlu bir kadınım, çünkü istediğim, arzu ettiğim her şeyi elde ettim. Ve bunu 30’uma basmadan yapmam beni ayrı mutlu ediyor. Allah bana iki melek verdi, benim en büyük mutluluğum onlar.”

Abazi, “Efehan ve Alina kime benziyor?” sorusuna da şu yanıtı verdi: “Görünüşleri çok ortaya karışık. Ama karakter olarak Alina babası gibi obur, Efehan annesi gibi yemek yemeyi unutur. Çok hareketli ve hiperaktif çocuklarımız var. Ben ve Tolgahan çocukken çok sakinmişiz.”