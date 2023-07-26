Almeda Abazi, Ceyda Düvenci, Hazar Ergüçlü... Ünlülerden tatil pozları

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TATİL SELFİE'Sİ

Almeda Abazi, eşi Tolgahan Sayışman ve oğullarıyla birlikte Çeşme-Alaçatı’da tatil yapıyor.

Abazi tatilde çektiği selfie’leri de Instagram’da takipçileriyle paylaşıyor. Ünlü isim son olarak siyah bikinisiyle çektiği selfie’yi Instagram hesabına yükledi.

KAPAK KIZI

Hazar Ergüçlü, Lofficiel Türkiye’nin yeni sayısına kapak oldu.

Ünlü oyuncu çekimden kareleri Instagram hesabında da paylaştı.

BECKHAM'LARDAN DAHA İYİ

Salih Bademci eşi İmer Özgün ve kızı İklim’le tatil pozlarını Instagram hesabına yükledi.

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Ünlü oyuncu o karenin altına eski futbolcu David Beckham’ın aile pozlarına atıfta bulunarak “Beckham’lardan daha iyi” notunu düştü.

HER ŞEY YOLUNDA

Bülent Şakrak’la 8 yıllık evliliği sona eren Ceyda Düvenci tatilde sanatçı arkadaşı Esra Gülmen’in objektifine poz verdi. Ünlü oyuncu fotoğraflarda “sorun yok, her şey yolunda” anlamına gelen ‘Hakuna Matata’ dövmesini de böyle gösterdi.

GÜLÜMSE ÇEKİYORUM

Afra Saraçoğlu sezon yorgunluğunu Bodrum’da atıyor.

Gündoğan’da tatil yapan ünlü oyuncu sarı bikinisi ve elinde fotoğraf makinesiyle verdiği bu pozu sosyal medyasına yükledi. Saraçoğlu’nun karesi kısa sürede binlerce beğeni aldı.

KOVBOY NİLPERİ

Nilperi Şahinkaya, Yunanistan tatiline devam ediyor.

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Ünlü oyuncu önceki gün otel odasında kovboy şarkısıyla ayna karşısında verdiği pozu Instagram hesabının hikâye bölümünde paylaştı.

KIRMIZILI GÜZEL

Bodrum’da tatil yapan Betül Demir, kırmızı bikinisiyle şezlongda güneşlenirken çekilen karesini Instagram hesabının hikâye bölümünde yayınladı.

Ünlü popçu düzgün fiziğiyle dikkat çekti.

