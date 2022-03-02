Wilma Elles'ten Almanca düet

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ÜNLÜ oyuncu Wilma Elles, daha önce yayınlanan “Söz Veriyorum” şarkısının Almanca versiyonu “Eines verspreche ich Dir”de Rahman Yeşildağ’la düet yaptı. Steffan Müller, Almanya’daki “Studio ME”de çalışmanın aranjörlüğünü üstlendi. Wilma Elles, iki yıl önce de Rahman Yeşildağ’la “Rüya” şarkısında bir araya gelmişti. Şarkıcı, oyuncunun sesini çok beğendiğini söyledi:

‘İddialı da bir yorumcu’

“Geçen yıl Üsküdar’daki halk konserimde Wilma Elles de sahnede bana eşlik etti. Birlikte şarkımızı yorumladık. Konser sonrasında Almanya’ya açılma kararı aldık. Kendisiyle çok uyumluyuz. Sesi çok kendine has. Farklı bir tınısı var. Kendi tarzıyla iddialı bir yorumcu. Eserin bestesini ise Avrupa’da elektronik müzikle ses getirmiş Levi yaptı.” Nisan ayında Almanya ve Türkiye’de yayınlanacak “Eines verspreche ich Dir”in klibini Moby, Pinkostar gibi dünyaca ünlü sanatçıların videolarına imza atan Alman yönetmen Andreas Baum çekecek.

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Yeni şarkılar yazıyoruz

Wilma Elles, Rahman Yeşildağ ile çalışma nedenini şöyle anlattı: “Rahman’ın sesini ve yorumunu çok beğeniyorum. İkimiz de yeni şarkılar yazıyoruz. Birlikte yeni düet şarkılar yapma kararı aldık. Müzik hayatımda önemli bir yer tutuyor.”