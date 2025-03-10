Alişan'ın yeğeni 15 oldu... 'Eminim baban emanet bıraktığı bu iki kızla gururlanıyor'

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Alişan, 'kardeşimin emaneti' dediği yeğeninin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı.

"Benim güzel meleğim bugün tam 15 oldu. Doğduğu gün askerdeydim ve cep telefonundan çekilmiş bir fotoyla görmüştüm... (ismini benim koyduğumu yazmıyorum bile:) Dağıtım iznine gelir gelmez ilk kucağıma aldığım günden bu yana tam 15 yıl geçti…"

"İnşallah hep birlikte daha geçireceğimiz çoooook uzun yıllar var önümüzde ve Allah nasip ederse okulunu bitirmiş, kendi ayakları üzerinde duran, kocaman yürekli bir birey olarakta göreceğim... Seni çok seviyorum aşkım. Ali’n Allah ömür verdikçe her anında yanında olacak... Sağlıkla büyü İnşallah hep birlikte... İyi ki doğdun, iyi ki varsın"

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'DİLE KOLAY 15 YIL'

Merve Tektaş ise kızı için duygusal bir mesaj yayınladı:

"Benim ve babasının büyük meleği… Dile kolay kocaman bir 15 yıl. İlk göz ağrım, ilk annelik heyecanım. Mucize gibiydin ilk kucağıma verdiklerinde. Eğilip sarılırken sana, şimdi parmaklarımın ucunda sana sarılabiliyorum. Çok istiyordu Selçuk’um uzun boylu olmanı... 'İstediği oldu' dedim bugün sana sarılınca…"

"Seninle öğrendim her seyi, öğrenmeye de devam ediyorum. Bu geçen yıllarda yeri geldi bana arkadaş, kardeşine küçük bir anne oldun. Seninle ve o eşsiz, merhametli kalbinle gurur duyuyorum."

"En emin olduğum şey ne biliyor musun? Baban da bana emanet bıraktığı bu iki güzel kızla bir yerlerden gülümseyerek gururlanıyor. Sen ve kardeşin benim bu hayattaki en büyükk 'iyi ki'msiniz. Son nefesime kadar mutluluğun için her şeyi yaparım. Doğum günün kutlu olsun

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