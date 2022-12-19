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Alişan'ın kardeş özlemi bitmiyor: Alışmadım, alışamıyorum... Gittiğim her yere seni yanımda götürüyorum

Güncelleme Tarihi:

#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs
Alişanın kardeş özlemi bitmiyor: Alışmadım, alışamıyorum... Gittiğim her yere seni yanımda götürüyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2022 12:07

Kardeşi Selçuk Tektaş'ın ölümüyle yıkılan Alişan'ın özlemi bitmiyor...

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Şarkıcı Alişan'ın kardeşi Selçuk Tektaş, geçtiğimiz yıl temmuz ayında koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Selçuk Tektaş'ın ani ölümü ailesi ve dostlarını yasa boğdu.

Kardeşine olan özlemi her geçen gün artan Alişan, duygularını sosyal medya hesabında dile getirdi.

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Selçuk Tektaş ile yer aldığı kareyi Instagram sayfasında paylaşan Alişan, altına şu notu düştü:

"Çok özledim çok..Bir sene daha bitecek sensiz... Alışmadım,alışamıyorum…Yaşıyorum, nefes alıyorum, çalışıyorum, ayakta duruyorum , durmaya çalışıyorum ama eksiğim Selçuk sensiz hep eksiğim... Gittiğim her yerde seni yanımda götürüyorum, her işimde sen yanımdaymışsın gibi hissetmeye çalışıyorum, 'abi sahne saati geldi' diye aramanı, abi 'bu ay çok iyi' , 'abi nasıl oldun, düzeldimi sesin' diye aramanı o kadar özledim ki... Seni o kadar özledim ki…Sen varmışsın gibi hep yanımdaymışsın gibi yaşamaya seni yaşatmaya devam edeceğim kardeşim... Seni çok seviyorum canımın parçası…"

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Alişanın kardeş özlemi bitmiyor: Alışmadım, alışamıyorum... Gittiğim her yere seni yanımda götürüyorum

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#Alişan#Selçuk Tektaş#Koronavirüs

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