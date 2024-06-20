Alişan'ın duygusal anları... 'Kardeşim gittiğinden beri kutlamıyorum'

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Gece yarısı ellerinde pasta ile amcalarının evine giden Eyşan ve Ceylan, Alişan'ı duygulandırdı. Yeğenlerini bir an olsun yalnız bırakmayan şarkıcı, o anları sosyal medya hesabında paylaştı.

"Beni bilen biliyor... Ben doğum günümü kutlamıyorum kardeşim gittiğinden beri ama adettendir diyerek aile içinde sadece 'iyi ki doğdun' diyecek kadar bir minik doğum günü tebriği yapıyoruz... Dün gece Eyşan’ım 12’de bana sürpriz yaptı. Bugün de yavrularım sabah bir pastayla geldiler... Varlıklarına ne kadar şükretsem az. Kutlayan, iyi dileklerde bulunan herkese tüm arkadaşlarıma ve dostlarıma teşekkür ediyorum... İyi ki varsınız... Evet bende inanamıyorum ama 48 bugün itibariyle bitip 49'dan gün almış bulunmaktayım :) Hayat son nefesine kadar şükürle ve mücadeleyle geçiyor ve geçecek... Önemli olan bu uzun gibi görünen ama çok kısa olan hayatta güzel şeyler yapıp, güzel dostluklar biriktirmek ve arkandan güzelliklerinin konuşulması... Bu kadar basit aslında... Benim varlığıma sebep olan önce Allah’a sonra anneme ve babama, hayatımı güzelleştiren eşime ve çocuklarıma, canlarım Eyşan’ım ve Ceylan’ıma, aileme, dostlarıma, arkadaşlarıma ve beni bu mesleğe atıldığım ilk günden son günüme kadar yalnız bırakmayan yaşadığım her şeyin sebebi sevenlerime çok teşekkür ederim... İyi ki varsınız... Allah’ım eksikliğinizi hiçbir zaman göstermesin... Gidenlerin ve bugünden itibaren hiç olmayacakların da Allah yolunu açık etsin…"

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