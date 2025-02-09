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Alişan ve Buse Varol Sevgililer Günü'nde umreye gidiyor!

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#Alişan#Buse Varol#Umre
Alişan ve Buse Varol Sevgililer Gününde umreye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 09, 2025 10:08

Ünlü şarkıcı Alişan, önceki akşam Kıbrıs’ta Chamada Prestige Hotel’de sahne aldı.

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Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını da paylaştı.

Ünlü şarkıcı, “Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak” dedi.

Alişan ve Buse Varol Sevgililer Gününde umreye gidiyor

Buse Varol ise ilk kez umreye gideceğini belirterek “Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım” şeklinde konuştu.

Son dönemde büyük tepki çeken “Hav Hav” şarkısıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Alişan, “Bu tarz şarkılar gelip geçici. Asla hafızalarda kalacak eserler değil. ‘Hav Hav’ diye şarkı mı olur? Biz hav hav diyene anca hoşt deriz!” dedi.

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Alişan ve Buse Varol Sevgililer Gününde umreye gidiyor

 

 

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#Alişan#Buse Varol#Umre

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