Alişan ve Buse Varol Sevgililer Günü'nde umreye gidiyor!

Haberin Devamı

Konser öncesi eşi Buse Varol ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, Sevgililer Günü planlarını da paylaştı.



Ünlü şarkıcı, “Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak” dedi.

Buse Varol ise ilk kez umreye gideceğini belirterek “Alişan, ‘Gidelim mi?’ dediğinde çok mutlu oldum ve inanılmaz heyecanlandım” şeklinde konuştu.

Son dönemde büyük tepki çeken “Hav Hav” şarkısıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Alişan, “Bu tarz şarkılar gelip geçici. Asla hafızalarda kalacak eserler değil. ‘Hav Hav’ diye şarkı mı olur? Biz hav hav diyene anca hoşt deriz!” dedi.

Haberin Devamı