Alişan'ın hayali gerçek oldu! 'Heyecandan uzun süre dizlerim titredi'

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Ünlü şarkıcı Alişan, “Hep evlendikten sonra eşimle umreye gitmek istemiştim. Bu sene o sene! Sevgililer Günü’nde Mekke’de olacağız. Benim için çok özel olacak” açıklamasının ardından kutsal topraklara gitti.

EŞİMLE BİRLİKTE UMRE YAPTIM

Yaşadığı heyecanı paylaşan ünlü türkücü, 'Allah’ım sana şükürler olsun üçüncü kez buraları görmeyi bana kısmet ettiğin için, bu mübarek kandil gününde burada olmayı kısmet ettiğin için, eşimle birlikte umre yapma fırsatı verdiğin için... Şükürler olsun Allah’ım. Allah isteyen herkese nasip etsin İnşallah. Tüm ölmüşlerimizin mekanlarını cennet etsin, bizlere çocuklarımıza sağlıklı, huzurlu bir yaşam nasip etsin İnşallah. Berat Gecemiz mübarek olsun.' dedi.

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HEYECANDAN DİZLERİM TİTREDİ

Buse Varol ise yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi; 'Kabe’ye dokunup dua etmek nasip oldu. Böyle güzel bir günde… Hislerimi tarif etmem mümkün değil. Rüya gibiydi, dizlerim uzun bir süre heyecandan titredi. Sadece onu hatırlıyorum ve aklıma ilk gelen şey çocuklarım oldu. Rabbim herkese vicdan rahatlığı versin. Beni ve ailemi kötülerden ve kötülüklerden arındırsın. Gerisi cidden boş. Bugünüme bin şükür'