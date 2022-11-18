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Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı kutluyor... Detaylar hala akıllarda!

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#ALİŞAN#BUSE VAROL#BUSE VAROL TEKTAŞ
Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı kutluyor... Detaylar hala akıllarda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2022 13:03

2018 yılında nikah masasına oturan ve bir yıl sonra oğulları Burak'ı, 2021'de de kızları Eliz'i kucaklayan Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı geride bıraktı.

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Şarkıcı Alişan ve oyuncu eşi Buse Varol dizisi setinde tanışmış, sette başlayan arkadaşlık aşka dönüşmüştü. Ünlü çift 2018 yılında da muhteşem bir törenle nikah masasına oturmuştu.

Alişan ve Buse Varol'un düğünü günlerce konuşulmuş, görüntüler sosyal medyada 450 milyon kez izlenmişti.

'Türkiye benim evlenmemi bekliyormuş herhalde' diyen Alişan 2019 yılında ilk kez babalık heyecanı yaşamış ve oğlu Burak'a kavuşmuştu.

Çift evliliklerini 2021 yılında ikinci çocukla taçlandırdı ve kızları Eliz'i kucakladı.

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı kutluyor... Detaylar hala akıllarda

AYRILIĞIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜLER

Evliliklerinde bir dönem sıkıntılı günler yaşayan ikili ayrılığın eşiğinden dönmüştü.

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Alişan ve Buse Varol sorunları birlikte aştı evliliklerinde beşinci yılı kutladı.

Ünlü türkücü eşine kırmızı gül hediye ettiği bir fotoğrafı paylaşıp altına şu notu düştü: "İlk buluşmamızın üzerinden tam 5 yıl geçti. Bu beş yıla biz nişan, düğün ve 2 çocukla bir hayat sığdırdık. Güldük, ağladık, üzüldük, sevindik, tartıştık. Çok şükür hep güçlenerek çıktık. İlk gün ne hissediyorsam hala aynıyım ve seni seviyorum, seviyoruz! Burak ve Eliz..."

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı kutluyor... Detaylar hala akıllarda

TAKILAR OLAY OLMUŞTU!

Alişan ve Buse Varol çok konuşulan bir törenle nikah masasına oturmuştu. Düğünde altı gömlek değiştiren Alişan'ı bir gecede 100 bin Buse Varol'u ise 125 bin kişi sosyal medyada takibe almıştı. Düğünün görüntüleri 450 milyon kez izlenirken davetlilerin takıları da uzun süre gündemi meşgul etmişti...

Alişan ve Buse Varol evliliklerinde beşinci yılı kutluyor... Detaylar hala akıllarda

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