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Alişan- Buse Varol çifti boşanıyor

#Alişan#Buse Varol#Boşanma
Alişan- Buse Varol çifti boşanıyor
Fuat Çağdaş

Bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşan Alişan ve Buse Varol çifti boşanma kararı aldı. Çift, haberin duyulmaması için yasal işlemlere gizlilik içinde başladı ve avukatlarına dilekçe verdi.

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Geçtiğimiz günlerde kızları Eliz’in birinci doğum gününü ayrı ayrı kutlayan Alişan ve Buse Varol’un boşanma aşamasında olduğu ortaya çıktı! Gizlilik içinde yasal işlemleri başlatan çift, haberin duyulmaması için özen gösterse de çifte yakın kaynaklar boşanmayı doğruladı.

Alişan- Buse Varol çifti boşanıyor

"EVE DAVET EDİLMEDİM" DEMİŞTİ
2018 yılında evlenen ve bir yıl sonra oğulları Burak’ı, 2021’de de kızları Eliz’i kucaklarına alan Alişan ve Buse Varol’un bir süredir evliliklerinin üzerinde kara bulutların dolaştığı biliniyordu. Kızının otelde yapılan doğum gününe katılmayan Alişan, ertesi gün annesi Suzan Tektaş’ın evindeki kutlamaya giderek, krizin işaretini vermişti. Buse Varol da yaptığı açıklamayla “eve davet edilmedim” demişti.
Alişan- Buse Varol çifti boşanıyor


Buse Varol, bir süre önce Instagram hesabından Alişan’la birlikte tüm fotoğrafları silmiş, alyansını da çıkartmıştı.

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