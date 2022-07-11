Alişan, Merve Tektaş ve Buse Varol'dan Ceylan'a doğum günü kutlaması: Benim güzel meleğim iyi ki doğdun

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"Benim güzel meleğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Hayat sana her zaman güzelliklerle gelsin. Ben ve ablan her zaman yanında olacağız. Tek dileğim hayatına giren herkes sana şefkat ve sevgiyle baksın. Güzel günlerini görmeyi Rabbim bana nasip etsin. Seni çok seviyorum"

'SENİ SEVİYORUM KAHKÜLLÜ AŞKIM'

Alişan da yeğenin doğum gününü unutmadı:

"Ali seni yaradana kurban olur... Ali verir her zaman verecek, amcan sağ olduğu Allah ona nefes verdiği sürece senin yanında olacak... İnşallah senin çok çok iyi yerlere geldiğini görecek, göreceğiz... Seni çok seviyorum benim kahküllü aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla inşallah nice senelerin olsun canım Ceylan’ım... İyi ki doğdun"

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'ÖMRÜN GÜZELLİKLERLE DOLU OLSUN'

Alişan'ın geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Buse Varol, Ceylan'ın yeni yaşını birlikte çekildikleri fotoğrafla kutladı:

"Burak'ın ve Eliz'in fındık Ceylan'ı... Ömrün güzelliklerle dolu olsun"