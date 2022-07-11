Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Alişan, Merve Tektaş ve Buse Varol'dan Ceylan'a doğum günü kutlaması: Benim güzel meleğim iyi ki doğdun

#Alişan#Merve Tektaş#Ceylan
Alişan, Merve Tektaş ve Buse Varoldan Ceylana doğum günü kutlaması: Benim güzel meleğim iyi ki doğdun

Geçtiğimiz yıl koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Selçuk Tektaş'ın eşi Merve Tektaş kızı Ceylan'ın yeni yaşını aile fotoğrafıyla kutladı.

Haberin Devamı

"Benim güzel meleğim iyi ki doğdun. Seni çok seviyoruz. Hayat sana her zaman güzelliklerle gelsin. Ben ve ablan her zaman yanında olacağız. Tek dileğim hayatına giren herkes sana şefkat ve sevgiyle baksın. Güzel günlerini görmeyi Rabbim bana nasip etsin. Seni çok seviyorum"

Alişan, Merve Tektaş ve Buse Varoldan Ceylana doğum günü kutlaması: Benim güzel meleğim iyi ki doğdun

'SENİ SEVİYORUM KAHKÜLLÜ AŞKIM'

Alişan da yeğenin doğum gününü unutmadı:

"Ali seni yaradana kurban olur... Ali verir her zaman verecek, amcan sağ olduğu Allah ona nefes verdiği sürece senin yanında olacak... İnşallah senin çok çok iyi yerlere geldiğini görecek, göreceğiz... Seni çok seviyorum benim kahküllü aşkım. Doğum günün kutlu olsun. Sağlıkla inşallah nice senelerin olsun canım Ceylan’ım... İyi ki doğdun"

Haberin Devamı

Alişan, Merve Tektaş ve Buse Varoldan Ceylana doğum günü kutlaması: Benim güzel meleğim iyi ki doğdun

'ÖMRÜN GÜZELLİKLERLE DOLU OLSUN'

Alişan'ın geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden döndüğü eşi Buse Varol, Ceylan'ın yeni yaşını birlikte çekildikleri fotoğrafla kutladı:

"Burak'ın ve Eliz'in fındık Ceylan'ı... Ömrün güzelliklerle dolu olsun"

Alişan, Merve Tektaş ve Buse Varoldan Ceylana doğum günü kutlaması: Benim güzel meleğim iyi ki doğdun

Haberle ilgili daha fazlası:
#Alişan#Merve Tektaş#Ceylan

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh

BAKMADAN GEÇME!

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

Bir valiz, bir dava, bir aile... Ve tarihe tanıklık etmiş bir otel

#Tarih
Dünyada bir ilk oldu 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

Dünyada bir ilk oldu! 38 yaşında ve 195 ülkenin tamamını ziyaret etti

#Jessica Nabongo
İsrailde haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Ligde

İsrail'de haritada olmayan küçük bir Arap köyü imkansızı başardı: Maccabi Bnei Reineh Premier Lig'de!

#Maccabi Bnei Reineh