Alişan: Çocuklar artık bana 'anne' demeye başladı!

Konser öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Alişan, eşi Buse Varol’un “Gelin Evi” programının sunuculuğuna başlamasıyla birlikte evde çocuklarla daha fazla vakit geçirdiğini belirtti:

“Eve geldiğimde çocuklar da gelmiş oluyor, birlikte vakit geçiriyoruz. Buse genelde il dışında oluyor. Allah’tan görüntülü konuşma var, öyle hasret gideriyoruz. Çocuklar artık bana ‘anne’ demeye başladı. Onlara hem annelik hem babalık yapıyorum.”

YAKIN ARKADAŞIM

Selin Türkmen önceki akşam Nişantaşı’nda bir mekanda Volkan Köklü ile baş başa yemek yedi. Oyuncu, “Volkan çok yakın arkadaşım” diyerek oradan ayrıldı. (Sayit DURMAZ)

SABAH YÜRÜYÜŞÜ

Nesrin Cavadzade önceki gün sabahın erken saatlerinde Bebek’te köpeğini gezdirdi. Oyuncu, “Size denk gelmem de ne kadar komik oldu” sedi. Cavadzade, ardından köpeği ile birlikte sahildeki yürüyüşe devam etti. (Deniz BOY)

AİLESİYLE KUTLADI

Seda Bakan, 40’ıncı yaşını ailesi ve yakınlarıyla birlikte kutladı. Önceki gün düzenlenen partide doğum günü pastasının mumlarını eşi Ali Erel, kızları Leyla ve Ela’yla beraber söndüren ünlü oyuncu, o anları Instagram sayfasında takipçileriyle de paylaştı.