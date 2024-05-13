Alina’dan jet açıklama Ben küfür etmedim

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Oyuncu, sosyal medyada yayılan iddiayı jet hızıyla yalanladı.

Küfür içerikli sözleri kendisinin söylemediğini belirten Boz, konuyla ilgili dava açmaya hazırlandığını açıkladı:

“İznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirdim, küfür vb. herhangi bir ek söz söylemedim. Beni tanıyan kişiler, bu tarz bir mizacımın olmadığını bilir. Şikâyet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan üzgünüm.”