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Alina’dan jet açıklama Ben küfür etmedim

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#Alina#Alina Boz#Aşkın Olayım
Alina’dan jet açıklama Ben küfür etmedim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2024 08:48

Alina Boz, önceki gece bir eğlence mekânında “Aşkın Olayım” şarkısına eşlik ederken Galatarasay’a küfrettiği iddiasıyla gündeme geldi.

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Oyuncu, sosyal medyada yayılan iddiayı jet hızıyla yalanladı.

Küfür içerikli sözleri kendisinin söylemediğini belirten Boz, konuyla ilgili dava açmaya hazırlandığını açıkladı:

“İznim olmadan paylaşılan videoda küfür içerikli sözleri benim söylemediğim açıkça belli olmaktadır. Söz konusu videoda yalnızca sevdiğim bir şarkının sözlerini seslendirdim, küfür vb. herhangi bir ek söz söylemedim. Beni tanıyan kişiler, bu tarz bir mizacımın olmadığını bilir. Şikâyet hakkımı kullanacağımı belirtmek isterim. Bu asılsız iftirayla gündeme gelmiş olmaktan üzgünüm.”

 

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#Alina#Alina Boz#Aşkın Olayım

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