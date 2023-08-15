Alina Boz'dan Umut Evirgen ile romantik paylaşım

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Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini yaklaşık bir ay önce sonlandırdı.

Alina Boz aşk acısını çabuk unuttu, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

Evirgen, geçtiğimiz hafta Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle birlikteliklerini ilan etti.

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Geçtiğimiz hafta Instagmda sayfasında sevgilisi ile yer aldığı kareyi yayınlayan Alina Boz, paylaşımlarına yenisini ekledi.

Alina Boz, Umut Evirgen ile el ele kol kola olduğu fotoğrafı kalp emojisi ile yayınladı.

AYNI EVDE YAŞAYACAKLAR

Yıldırım aşkta ileriye doğru bir adım daha atıldı! Şu sıralar Marmaris’te tatilde olan Alina Boz ve Umut Evirgen çifti, birlikte yaşamaya karar verdi.

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