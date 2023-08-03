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Alina Boz ile Umut Evirgen'in romantik pozuna Demet Akalın'dan şaşırtan yorum

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Demet Akalın
Alina Boz ile Umut Evirgenin romantik pozuna Demet Akalından şaşırtan yorum
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 03, 2023 09:20

Oyuncu Alina Boz, 4 yıldır birlikte olduğu Mithat Can Özer ile ayrıldıktan sonra gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı. Aşkını geçtiğimiz hafta sosyal medyada ilan eden Umut Evirgen'in ardından bir paylaşım da Alina Boz'dan geldi. Demet Akalın, ikilinin romantik karesine yaptığı yorumla şaşırttı.

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Alina Boz ile Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 4 yıldır sürdürdükleri birlikteliklerini yaklaşık üç hafta önce sonlandırdı.

Alina Boz aşk acısını çabuk unuttu, gönlünü işletmeci Umut Evirgen'e kaptırdı.

Evirgen, geçtiğimiz hafta Alina Boz'u sırtına aldığı bir kareyle birlikteliklerini ilan etti.

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Sessizliğini koruyan Alina Boz da dün sosyal medya hesabında sevgilisi ile birlikte yer aldığı kareyi paylaştı.

Alina Boz ile Umut Evirgenin romantik pozuna Demet Akalından şaşırtan yorum

Boz'un paylaşımına Demet Akalın'dan şaşırtan bir yorum geldi.

Akalın, Umut Evirgen ve Alina Boz'un fotoğrafına "Çocuk bundan sonraki kızı düşünüyor bakarken bile..." notunu düştü.

Umut Evirgen, Alina Boz'dan önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya, Farah Zeynep Abdullah gibi ünlü isimlerle aşk yaşamıştı...

 

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#Alina Boz#Umut Evirgen#Demet Akalın

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