Alina Boz: Ev benim için bir duygu

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ALİNA Boz, Marie Claire Türkiye dergisinin haziran sayısına kapak oldu. Ünlü oyuncu dergi için Budapeşte’de objektif karşısına geçti. Boz dergiye verdiği röportajda 17 yıllık kariyer yolculuğunu, şöhretle kurduğu ilişkiyi ve hayata bakışını dair açıklamalarda bulundu.

Rusya’nın Desnogorsk şehrinde doğan ve altı yaşında Türkiye’ye taşınan oyuncu, yeni bir dil, yeni insanlar ve yeni bir kültüre uyum sağlamaya çalıştığı günleri unutmadığını anlattı.



YAŞADIĞIM HER DENEYİMLE BARIŞTIM



Rus, Türk ve Bulgar kültürlerinin izlerini taşıyan Alina Boz, aidiyet duygusunu şu sözlerle anlattı:

“Ev benim için bir şehir ya da ülke değil. Daha çok bir duygu.” Boz, sevdiği insanlarla birlikte olduğu her yerde kendisini evinde hissettiğini söylerken, aidiyet duygusunu mekânlardan çok insanlar üzerinden kurduğunu ifade etti.

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Oyunculuğa henüz 10 yaşındayken adım atan Alina Boz, ilk set deneyimlerini unutamadığını söyledi. Çocukluk yıllarında setleri büyük bir oyun alanı gibi gördüğünü anlatan oyuncu, bugün 17 yılı geride bırakan kariyerine dair başarısının sırrını ise tek cümleyle özetledi:

“Devam etmeyi seçtim.” Boz, yaşadığı her deneyimin bugün olduğu kişiyi şekillendirdiğini ifade etti: “İyi ya da kötü, yaşadığım her deneyimle barıştım. Hepsi beni dönüştürdü.” Modayla ilişkisine de değinen Alina Boz, yıllar içinde modaya daha yakından ilgi duymaya başladığını ancak hâlâ rahat hissetmenin önceliği olduğunu söyledi: “Kendim gibi hissetmediğim hiçbir şeyi uzun süre taşıyamıyorum.”

OYUNCU OLMAK ŞÖHRETTEN FARKLI

Yıllardır ekranların en sevilen isimlerinden biri olan Alina Boz, görünür olmakla oyuncu olmayı birbirinden ayırdığını vurguladı.

Daha önce yaptığı “Şöhret göründüğü gibi değil” açıklamasının hatırlatılması üzerine konuşan oyuncu, “Şöhret olmak başka bir şey, oyuncu olmak başka” ifadelerini kullandı.