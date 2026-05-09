Halit Ergenç: Bergüzar alın teriyle zayıfladı

Güncelleme Tarihi:

Behlül AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2026 07:00

Bergüzar Korel’in zayıflama iğnesiyle kilo verdiği iddiasına eşi Halit Ergenç’ten yanıt geldi: “Herhangi bir ilaç kullanmadı, alın teriyle zayıfladı kız.”

KAFAYA TAKTI MI, SONUNA KADAR GİDER!

4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel, zayıflama iğnesi kullandığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Önceki gün 28. Yapı Kredi Afife Tiyatro Ödülleri Töreni’nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Halit Ergenç, sorular üzerine eşinin düzenli bir egzersiz ve diyet programı uygulayarak zayıfladığını söyledi:

“Hem spor yapıyor hem de çok kontrollü bir perhiz uyguladı. Bayağı zor bir süreçten geçti. Alın teriyle zayıfladı kız. Herhangi bir ilaç veya takviye kullanmadı. Bergüzar öyledir; bir şeyi kafaya taktı mı, sonuna kadar gider ve yapar.”

MERYEM’LE BİRBİRİMİZE ISINMAMIZ GEREKMEDİ

 “Muhteşem Yüzyıl”dan 15 yıl sonra Meryem Uzerli’yle aynı projede bir araya gelen Halit Ergenç, “İmroz’da Bahar” adlı filmle ilgili soruları da yanıtladı:

“Tabii herkes zaman içerisinde belli açılardan olgunlaşıyor, değişiyor. Güzeldi Meryem’le tekrar çalışmak, keyifliydi. Sonuçta paylaştığımız bir dönemimiz var. Oyunculuk açısından birbirimize ısınmamız gerekmedi. Birbirimizi hem biliyoruz hem de bir tanışma evresi olmamış oldu böylelikle. Çalışması rahat bir insandır Meryem. Güzel ve keyifli geçti.” 

