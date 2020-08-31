Ali Yörenç kimdir kaç yaşında? İşte, Ali Yörenç'in oynadığı diziler

Ali Yörenç, yaşı, kariyeri ve özel hayatı ile araştırılan isimler arasında yer alıyor. Medcezir, Kuzey Güney, Yaprak Dökümü gibi ünlü dizilerin senaryosunun yazarı Ece Yörenç'in oğlu olan Ali Yörenç, annesinin de senaristliğini yaptığı bazı dizilerde boy göstermiştir. Peki, Ali Yörenç kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ALİ YÖRENÇ KİMDİR KAÇ YAŞINDA?

Ali Yörenç, 1987 yılında dünyaya gelmiştir. Yeditepe Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı okuyan ünlü isim, Aşk-ı Memnu, Fatmagül'ün Suçu Ne?, Kuzey Güney gibi popüler dizilerin senaristi Ece Yörenç'in de oğludur.

Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Ali Yörenç, ilk oyunculuk deneyimini ise Kuzey Güney isimli dizide yaşamıştır.

Bir dönem Fatmagül Fakı ve Dolunay Soysert ile birliktelik yaşayan Ali Yörenç şimdilerde ise Berrak Tüzünataç ile anılmaktadır.