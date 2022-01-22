Ali Poyrazoğlu, 50’nci yılını sahnede kutladı

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Tiyatro sahnesinin usta ismi Ali Poyrazoğlu tek kişilik gösterisi “Şıngır Şıngır Beyoğlu”nu geçtiğimiz akşam Maximum Uniq Hall’de sahneledi. Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu’nun 50’nci yılını Maximum Uniq sahnesinde kutlayan Poyrazoğlu sahnede alkışlar eşliğinde pasta kesti.



Gecenin sonunda usta sanatçı dakikalarca ayakta alkışlandı. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan usta sanatçı, tiyatrosunun 50’nci yılını yeni oyunu “Şıngır Şıngır Beyoğlu” ile kutluyor. Dram, trajedi ve yaşanmışlıkları sahnede doğaçlama bir şekilde buluşturan Ali Poyrazoğlu, “Sahnenin tozu da tıpkı kar gibi inanılmaz bir büyüyle örter her şeyi. Kar yağıp örtse de izlerin zihnimizdeki uzantısı kalır.

Giderken iz bırakır sevdiğimiz oyuncular, yazarlar, şairler, seyirciler… Bıraktığımız izler sizin içindir, sizlerindir… Düş gücü denizlerinin korsanıdır seyirciler, oyuncular. İstedikleri limana demir atarlar” diye konuştu.