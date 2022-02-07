Ali Atay'dan Hazal Kaya'ya: Helal olsun sevgilime be!

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Hazal Kaya ile Ali Atay 5 yıllık flörtün ardından 2019 yılında nikah masasınma oturmuştu. Çiftin oğulları Fikret Ali aynı yıl dünyaya geldi.

Magazin dünyasının örnek çiftleri arasında gösterilen Hazal Kaya ile Ali Atay, 3. evlilik yıl dönümlerini kutladılar.

Hazal Kaya düğün fotoğrafını "Bu fotoğrafın üstünden nasıl üç yıl geçer aklım almıyor? Seninle geçen her yıl birbirinden güzel! Nice yıllarımız olsun beraber... Sana çok aşığım" notuyla paylaştı.

Çift, yüzlerini değiştirdikleri videoyu da Instagram'da yayınladılar.

'SENİNLE GURUR DUYUYORUM'

Hazal Kaya'nın dijital bir platformda yayınlanacak olan yeni filminin fragmanı yayınlandı. Ali Atay, fragmanı 'Helal olsun sevgilime be! Gurur duyuyorum.' notuyla Twitter sayfasında paylaştı. Kaya ise 'Sevgilim' diyerek karşılık verdi.

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