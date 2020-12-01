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Haber Giriş: 01.12.2020 - 19:39 | Son Güncelleme:

Ali Asgar Şahbazi kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ünlü oyuncu Ali Asgar Şahbazi'nin hayatı

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Ali Asgar Şahbazi kimdir, kaç yaşında vefat etti? Ünlü oyuncu Ali Asgar Şahbazi'nin hayatı
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İranlı oyuncu Ali Asgar Şahbazi'nin hayatu vefat etmesinin ardından gündeme geldi. İran'ın Oscar ödüllü filmi A Separation (Bir Ayrılık) filminde Nadir karakterinin Alzaymır hastası babası rolü ile hafızalara kazınan usta oyuncu Ali Asgar Şahbazi kalbinin durması sonucu hayata gözlerini yumdu. Usta oyuncu 2011'de 61. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında Gümüş Ayı kazanmıştı. İşte, Ünlü oyuncu Ali Asgar Şahbazi'nin hayatı ve oynadığı filmlerle ilgili ayrıntılar.

Ali Asgar Şahbazi 98 yaşında hayatını kaybetti. Bir Ayrılık" filmindeki başarılı rolü ile geniş kitlelerce tanınan oyuncu geniş kitlelerde tanındı. Ünlü oyuncu en son Beşten Beşe filminde yer aldı. İşte, ayrıntılar.

ALİ ASGAR ŞAHBAZİ KİMDİR?

1922 yılında Tahran'da doğan Ali Asgar Şahbazi 2007 yılında Şeftali Ağacının Altında filminde yer aldı. Asghar Farhadi bu filmi izledikten sonra Nader'in babası rolüne alındı.

Bir Ayrılık filmindeki başarılı rolü ile geniş kitlelerce tanındı. Bu rolle 61. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu dalında Gümüş Ayı kazandı.

BİR AYRILIK FİLMİ

Asgar Ferhadi'nin yönetmenliğini yaptığı ve orta sınıf bir çiftin ayrılık hikayesinin anlatıldığı 2011 yapımı İran filmi, tüm dünyada ses getirmiş, sinema festivallerinde onlarca ödül kazanmıştı.

İran sinemasının en başarılı yapıtları arasında gösterilen film, 84. Akademi Ödülleri'nde En İyi Yabancı Film seçilerek Oscar ödülü ve 61. Berlin Uluslararası Film Festivali'nde de en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü kazanmıştı.

OYNADIĞI FİLMLER

Şeftali Ağacının Altında (2007)
Bir Ayrılık (2011)
Beşten Beşe (2013)

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