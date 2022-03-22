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Algı Eke: Param bitince sete dönerim

#Algı Eke#Algı Eke Kimdir#Ekşi Sözlük
Algı Eke: Param bitince sete dönerim

Algı Eke, YouTube’daki Pena kanalında Ekşi Sözlük yazarları tarafından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

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36 yaşındaki ünlü oyuncu, neden artık televizyon dizilerinde rol almadığını şöyle açıkladı: “Bir süredir kendi kararımla dizi yapmıyorum. Artık farklı şeyler yapmak istediğim için. Ama maalesef gelen şeyler birbirine benziyor. Daha çok sinema ve tiyatro ağırlıklı gidiyorum. Ama tabii ki param biterse dizi yapacağım.”

YASAK AŞK İTİRAFI!

Ünlü oyuncu Algı Eke, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda yaptığı 'yasak aşk itirafıyla konuşulmuştu!  Eke, "Sadece iki kişinin bildiği bir yasak aşk yaşadın mı?" sorusuna "Evet yaşadım" diyerek magazin gündemine oturmuştu.

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Algı Ekeden yasak aşk itirafı: Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydım
#ALGI EKE#AŞK
Algı Eke'den yasak aşk itirafı: Keşke onu ve kendimi böyle bir duruma sokmasaydımHürriyet LogoHürriyet.com.tr

 

 

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#Algı Eke#Algı Eke Kimdir#Ekşi Sözlük

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