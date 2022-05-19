Aleyna'dan büyük başarı!

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Bugüne kadar Equal Türkiye elçisi olan 13 Türk kadın sanatçı, Equal Türkiye kapağında ve Equal Global çalma listesinde yer almanın yanı sıra, New York’ta Times Meydanı’nda boy gösterdi.

Programın birinci yılında ise Türkiye için bir ilk yaşandı. İlk defa Aleyna Tilki, Equal müzik programının global elçisi oldu.

Sanatçı, programın hem Türkiye hem de global elçisi olarak Times Meydanı’nda iki kez boy gösterdi.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, “Times Meydanı’nda olmak çok eğlenceli” dedi.