Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek HaberleriHayat Haberleri

Aleyna'dan büyük başarı!

#Aleyna Tilki#Türkiye#New York
Aleynadan büyük başarı

Müzik dünyasında kadın eşitliğini güçlendirmeyi hedefleyen Spotify’ın Equal müzik programı birinci yılını kutluyor.

Haberin Devamı

Bugüne kadar Equal Türkiye elçisi olan 13 Türk kadın sanatçı, Equal Türkiye kapağında ve Equal Global çalma listesinde yer almanın yanı sıra, New York’ta Times Meydanı’nda boy gösterdi.

Programın birinci yılında ise Türkiye için bir ilk yaşandı. İlk defa Aleyna Tilki, Equal müzik programının global elçisi oldu.

Sanatçı, programın hem Türkiye hem de global elçisi olarak Times Meydanı’nda iki kez boy gösterdi.

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşan Aleyna Tilki, “Times Meydanı’nda olmak çok eğlenceli” dedi.

Gözden Kaçmasın

Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...
#ÜNLÜLERİN AİLE POZLARI#ESKİ FOTOĞRAFLAR
Küçük kız büyüdü... Ünlü oyuncudan aile pozu: Özledim...Hürriyet LogoHürriyet.com.tr
Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#Türkiye#New York

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard

BAKMADAN GEÇME!

Rusyanın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü

Rusya'nın öldüremediği adam... Kardeşlerinin cesetleri ile diri diri gömüldü!

#Rusya
Nerede o eski filtresiz günler Twitter ünlü mezarlığı oldu

Nerede o eski 'filtresiz' günler? Twitter 'ünlü mezarlığı' oldu

#Twitter
Yalanını itiraf etti: 30unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin

Yalanını itiraf etti: 30'unda bir kadın neden yatağını tuvalete çevirsin!

#Amber Heard