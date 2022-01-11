Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserine narkotik baskını

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
Acı haberi alır almaz anlattı En büyük hayali... Zor ikna olmuş...Acı haberi alır almaz anlattı! En büyük hayali... Zor ikna olmuş...#Ahmet Çalık
Hava bir anda buz kesecek: İstanbula kar geliyor... Peş peşe uyarılarHava bir anda buz kesecek: İstanbul'a kar geliyor... Peş peşe uyarılar#Meteoroloji
Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"Önce mobbing uyguladınız şimdi ayıp ediyorsunuz"#Galatasaray
Kahreden haber Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...Kahreden haber! Ahmet Çalık hayatını kaybetti... Yürek burkan evlilik detayı ortaya çıktı...#Ahmet Çalık
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı TBMMde terörist istemiyoruz dedi, çağrı yaptıHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'TBMM'de terörist istemiyoruz' dedi, çağrı yaptı#MHP
HDPli Güzelin sözlüm dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmişHDP'li Güzel'in 'sözlüm' dediği terörist, 2 asker ve 1 korucuyu şehit etmiş#Semra Güzel
Rektör Özkan: Maalesef yüz felci var Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruzRektör Özkan: Maalesef yüz felci var! Yüz siniri için yama ameliyatı planlıyoruz#Asiye Ateş
Yeni salgın paniği: Ağız ve burunlarından kan geliyor Gerçek sonradan ortaya çıktı...Yeni salgın paniği: 'Ağız ve burunlarından kan geliyor' Gerçek sonradan ortaya çıktı...#Çin
Pfizerdan flaş yeni aşı açıklamasıPfizer'dan flaş yeni aşı açıklaması#Kovid Aşısı
Tahminler arka arkaya geliyor Bir dev bankadan daha flaş açıklamaTahminler arka arkaya geliyor! Bir dev bankadan daha flaş açıklama#Goldman Sachs
Kuzey Koreden yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke ettiKuzey Kore'den yeni füze... Halkı kıtlıkla boğuşurken yaptığı şey şoke etti! #Kuzey Kore
Heykelli büstlü mafya savaşıHeykelli büstlü mafya savaşı!#Nadir Salifov
Genç avukatın kahreden ölümü Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylarGenç avukatın kahreden ölümü! Katilin mesajları kan dondurdu... Akılalmaz detaylar#Dilara Yıldız
Romantik kutlama Gelecekteki soyadımRomantik kutlama! Gelecekteki soyadım!#Melis Sütşurup
Altın yatırımcıları dikkat Sayılı saatler kaldı...Altın yatırımcıları dikkat! Sayılı saatler kaldı...#Altın
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Uzi'nin konserine narkotik baskını

#Aleyna Tilki#Uzi#Rap

ŞARKICI Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla gündem olan rap şarkıcısı Uzi'nin Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki konserini narkotik ekipleri bastı. Konseri dinlemeye gelen bir kişinin 'uyuşturucuya özendiriyor' ihbarı üzerine konsere giden ekipler, Uzi'nin bilgisine başvurdu. Şarkıcı hakkında herhangi bir adli işlem yapılmadığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Aleyna Tilki ile yaşadığı aşkla son günlerde sık sık gündem olan Uzi olarak bilinen rap şarkıcısı Utku Cihan Yalçınkaya, pazar gecesi Bostancı Gösteri Merkezi'nde konser verdi.

Aleyna Tilkinin sevgilisi Uzinin konserine narkotik baskını

Ünlü popçu Aleyna Tilki'nin de en önden izlediği konser sırasında uyuşturucu maddeden bahsettiği iddia edilen şarkıcıyı dinlemeye gelen bir hayranı polisi arayarak, şarkıcının uyuşturucu maddeye özendirdiği yönünde ihbarda bulundu. İhbarın ardından İstanbul Narkotik Şube ile Kadıköy İlçe Emniyet müdürlüklerine bağlı ekipler, konser alanına gitti. Konserin bitmesini bekleyen ekipler, konser sonrası kulisine giden Uzi'nin bilgisine başvurdu. Ekiplerin şarkıcıya herhangi bir adli işlem yapmadığı öğrenildi. Şarkıcı Uzi ise sosyal medya hesabından konser anlarına ait fotoğrafları paylaşarak 'Çıkan saçma sapan magazin haberlerine aldırış etmeyin, karalama çalışmaları' açıklamasında bulundu.

Haberin Devamı

Aleyna Tilkinin sevgilisi Uzinin konserine narkotik baskını

Haberle ilgili daha fazlası:
#Aleyna Tilki#Uzi#Rap

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

Kolombiyalı kadın, tarihi bir hukuk mücadelesinin ardından ötenaziyle hayata veda etti

#Ötanazi
Kanlı abideler

Kanlı abideler

#Nadir Salifov
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni teknik direktör için tarih verdi! Yılmaz Vural iddiasına yanıt...

#Fenerbahçe