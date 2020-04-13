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Hayat
Haber Giriş: 13.04.2020 - 09:12,Son Güncelleme:

Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?

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Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?
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Aleyna Tilki ile aşk yaşayan Kadir Güneş, magazin dünyasında yeniden gündeme geldi. Bir süredir aşk yaşadığı Aleyna Tilki'den ayrıldığı iddia edilen Kadir Güneş, internet üzerinden araştırılmaya başlandı. Peki, Kadir Güneş kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor. 

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