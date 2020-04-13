Aleyna Tilki'nin sevgilisi Kadir Güneş kimdir?

Kadir Güneş, Tarkan ve Ebru Gündeş gibi ünlü isimlerle arkadaş olan iş adamı Metin Güneş’in oğlu, modacı Gülnur Güneş’in kardeşidir. Aslen Ankaralıdır. Kadir Güneş, bir dönem Caner Erkin’in eski eşi Asena Atalay ile ilişki yaşamaya başlamıştı. Geçtiğimiz Şubat ayında eğlenmeye çıkan ikili mekanda kavga etmeleriyle gündem olmuştu. Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Kadir Güneş'in birçok takipçisi bulunuyor.