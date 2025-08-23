Aleyna Tilki'nin albüm lansmanına ünlü yağdı... 'Başardım ve mutluyum'

Haberin Devamı

NE YAPSAM KONUŞULUYOR

Aleyna Tilki’nin “Kırlar” albümünün lansmanı önceki gece Six Senses Kocataş Mansions’ta yapıldı. Geceye çok sayıda ünlü isim katıldı. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Aleyna Tilki, heyecanını şu sözlerle dile getirdi: “Bu albümü en temiz ve en doğru haliyle sunabilmek için çok emek verdim. 10 yıllık kariyerimin sonunda ilk albümüm çıktı. Riskli diyenler oldu ama dinleyicilerim her zaman yanımda. Ben ne yapsam herkes bir şekilde konuşuyor. Beğenen olacak, beğenmeyen olacak. Herkes hissettiğini yapmalı. Ben her zaman özden gelenin öze gittiğine inanıyorum.”

AKLINIZA GELENLERİN FAZLASI

Aleyna Tilki, kariyerindeki sıkıntılı günleri geride bıraktığını da söyledi: “Beni sevenler hep destekledi ama çoğunlukla savaş verdim. Ben zor dönemleri geçtim. Beni korkutan şeylerin hayatımdan çıkıp gitmesini çok istedim. Başardım ve çok mutluyum. 16 yaşında bu sektörde bir çocuğun nelerden korktuğunu anlatmama gerek yok. Aklınıza gelenden fazlası da vardı. Her zaman korkmuyormuş gibi yaptım ama. Travmalarım da oldu. Bir kız çocuğunun başına gelebilecek kötü olan çoğu şeyi yaşadım.”

Kariyerimi iftiralara yedirmem





Rap’çi Blok3 (Hakan Aydın) de lansmandaydı. Menajer Ferhat Karagöz’ü darp ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan şarkıcı, konuyla ilgili konuştu: “Bu kadar uğraştığım imajımı, kariyerimi birkaç iftiraya yedirmem. Gereken cevabı vereceğim ben.” Blok3, İstanbul Festivali’ndeki konserinde görev yapan üniformalı korumalar için de “Festivalin ekibidir muhtemelen. Benim şahsi korumam değil” dedi.

Serkan’ı kıskanmam



Melek Mosso, eşi Serkan Sağdıç ile lansmandaydı.

Mosso, eşi ile ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Kocamı beğendikleri zaman hoşuma gidiyor. O yüzden Serkan’ı kıskanmam.”

Ben karavancıyım



Simge Sağın, “Aleyna çok iyi bir müzisyen ve benim için çok özel birisi” dedi.

Şarkıcı, yakında tatile çıkabileceğini belirtti: “Ben tatilde kampçı ve karavancıyım.”

40 yaş sendromu



Gonca Vuslateri de yeni saç stili ile partiye katıldı.

Oyuncu, “40 yaşına 1 kaldı. Bu bir sendrom. Farklılık olsun istedim” dedi. Vuslateri, kızı Asya’nın babasına düşkün olduğunu da belirtti.