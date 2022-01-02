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Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü

#Aleyna Tilki#Justin Bieber#Los Angeles
Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü

Enes Batur'un YouTube kanalında yayınladığı Tatsız Gerçek isimli video serisinin son konuğu Aleyna Tilki oldu. Tilki, "Sana DM'den yürüyen bir ünlü gösterir misin?" sorusuna verdiği cevapla herkesi şaşırttı. Genç isim, dünyaca ünlü meslektaşı Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti.

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"TÜRKİYE'DE YÜRÜMEYEN KALMADI"
Türkiye'de kendisine yürümeyen kimsenin kalmadığını ifade eden Tilki, yabancı ünlülerden örnek vermek istedi ve Justin Bieber'ın Los Angeles'ta bir otel lobisinde kendisine yürüdüğünü iddia etti.

Masa için beklerken yanındaki kişinin Bieber olduğunu anlatan Tilki, "Sürekli kulağıma bir şeyler söylüyordu. Ben de bunu yapmamasını rica ettim. Sonra bana masa ayarlatacağını söyledi. Önlü arkalı masalarda oturduk. Ben de kendime söylediğim kahveden bir fincan ikram ederek teşekkür ettim. O da bana gitmesi gerektiğini söyledi" dedi.

BIEBER'I TANIMAMIŞ
Bunlar yaşandığında Bieber'ın tanımadığını söyleyen Tilki, ABD'li şarkıcı kalktıktan sonra iki kadının onunla fotoğraf çektirmek isteyince olayın farkına vardığını ve kim olduğunun cevabını garsondan aldığını açıkladı.

Aleyna Tilki: Justin Bieber bana yürüdü

Bu olayın Justin Bieber evlenmeden önce gerçekleştiğini sözlerine ekleyen Aleyna Tilki, yakışıklı şarkıcının şimdilerde aynı otele eşi Hailey Bieber ile sık sık gittiğini de dile getirdi.

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