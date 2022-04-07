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Aleyna Tilki: Jared Leto’ya zaafım var

#Aleyna Tilki#Jared Leto#Londra
Aleyna Tilki: Jared Leto’ya zaafım var
Deniz BOY

Aleyna Tilki, Londra’da geçtiğimiz hafta katıldığı “Morbius” filminin galasına başrol oyuncusu Jared Leto’nun özel davetlisi olarak gittiğini açıkladı.

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Genç şarkıcı, “Kendisi önce beni Amerika’ya davet etti. Ben de ‘daha yakın bir yer yok mu?’ diye sordum. O da bu sefer Londra’daki galaya davet etti” dedi.

Tilki, “Jared Leto ile görüşmeye devam ediyor musunuz?” sorusuna kaçamak yanıt verdi: “Çok konuşmak istemiyorum. Adamın yeteneğini beğeniyorum, çok yetenekli. Yetenekli insanlara zaafım var. O yüzden de davet teklifini kabul ettim.”

Aleyna Tilki: Jared Leto’ya zaafım var

Saplantılı hayrana hapis istemi

Aleyna Tilki’nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz giren Muhammed Erkam A. hakkında soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Erkam A. için ‘konut dokunulmazlığının ihlal etme’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozmak’  suçlarından 1 yıl 3 aydan 4 yıla kadar hapis cezası istendi.

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#Aleyna Tilki#Jared Leto#Londra

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