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Aleyna Tilki: Hayalini kurduğum kadın oldum

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#Aleyna Tilki#Konser#Fatma Turgut
Aleyna Tilki: Hayalini kurduğum kadın oldum
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2026 11:00

Aleyna Tilki, kariyerinin 10’uncu yılını ve ‘Kırlar’ albümünü önceki akşam Volkswagen Arena’daki konseriyle kutladı.

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Şarkıcı, sahne öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek hislerini dile getirdi:

“Çocukluğumdan beri hayalini kurduğum o kadın olduğumu düşünüyorum. 26 yaşındayım ve 10’uncu yılımı kutluyorum. Çocukluğumu sahnede geçirdim. Çok havalı değil mi? Bu yaşta kariyerine yeni başlayan insanlar var. Güzel bir süreçti, biraz yordu ama çok mutluyum. Bu konserin gelirleriyle de ‘Kırlar Ormanı’ oluşturacağız. Hayatımda en büyük şifayı doğada buldum. İçimde de bir peri olduğunu hissettim.”

Aleyna Tilki: Hayalini kurduğum kadın oldum

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Gecede Aleyna Tilki’ye Vega, Palmiyeler, Kiss Facility ve Okay Vivian eşlik ederken, konserin sürpriz konuğu Fatma Turgut oldu. Tilki ve Turgut, sahnede ‘Bekleyenim’ ve ‘Pembe Mezarlık’ şarkılarını birlikte seslendirdi. Şarkıcının sahne tasarımı da dikkat çekti.

 

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#Aleyna Tilki#Konser#Fatma Turgut

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