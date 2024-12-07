Aleyna Tilki: Genç olduğum için manipüle ettiler

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Tilki, muhabirlerin “Manipüle edildiğinizi düşünüyor musunuz?” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Çocukluğumdan beri sektörün içinde olduğum için insanlar en kolay manipüle edilebilen parça benmişim gibi hissediyor. Hâlâ en ufak sanatçı benim. Gençliğimden dolayı da insanlar beni manipüle ediyor.”

Şarkıcı, sahnelere çıkmasının engellediği yönünde yaptığı açıklamalar hakkında ise “Ben bu olayda dik durdum. Bükemediğin eli öpeceksin noktasına gelen bir durum oldu. İnsanlar çocukluğumdan beri beni bildiği için birazcık daha desteklemeye başladı. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.