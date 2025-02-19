Aleyna Tilki: Ben iyi bir insanım

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Öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen genç şarkıcı, “Bekleyenim” klibindeki sıra dışı imajı sorulunca “Ben sürreal bir karaktere dönüşmeyi seviyorum” dedi.



Sahne kıyafetlerinin iddialı olduğunu söyleyen muhabirlere “Hep kot-tişörtle çıkıyorum sahneye” diye karşılık veren Tilki, sosyal medyadaki eleştiriler için de şöyle konuştu:

“Ben iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Kimsenin kötülüğünü istemiyorum. İnsanlar da bunu hissediyor. Yalandan eleştiriler olacak, bu mesleğimizin bir parçası. Sosyal medyadaki yorumları ciddiye almamak lazım.”