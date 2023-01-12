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Aleyna Şirin Kâinat Güzeli olmak için oyları bekliyor

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#Aleyna Şirin#Kâinat Güzeli#Miss Turkey
Aleyna Şirin Kâinat Güzeli olmak için oyları bekliyor
Oluşturulma Tarihi: Ocak 12, 2023 07:42

Miss Turkey 2022’de ikinci seçilen Aleyna Şirin, Miss Universe’de Türkiye’yi temsil etmek için New Orleans’a gitti.

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14 Ocak’ta yapılacak yarışmada “Kâinat Güzeli” seçilebilmek için yarışacak olan Şirin, kampa girdi.

Şirin, büyük final için heyecanlı olduğunu söyledi.

80 ülke güzeli ile mücadele edecek olan Aleyna Şirin’i oylarıyla desteklemek isteyenlerin cep telefonlarına “Miss Universe” uygulamasını indirmesi gerekiyor.

“Vote” bölümünde ücretsiz olarak verilecek bir oy Şirin’in “Kâinat Güzeli” seçilebilmesi adına büyük önem taşıyor.

Aleyna Şirin’in final gecesi giyeceği kıyafeti Raşit Bağzıbağlı ve Barrus London tasarladı.

Aleyna Şirin Kâinat Güzeli olmak için oyları bekliyor

Şirin, yarışmanın “milli giysi” kategorisinde de Fırat Neziroğlu imzasını taşıyan bir kıyafetle yürüyecek.

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Kıyafet, iğne oyası tekniği kullanılarak geri dönüşüm malzemelerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktı.

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#Aleyna Şirin#Kâinat Güzeli#Miss Turkey

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