Aleyna Şirin Kâinat Güzeli olmak için oyları bekliyor

Haberin Devamı

14 Ocak’ta yapılacak yarışmada “Kâinat Güzeli” seçilebilmek için yarışacak olan Şirin, kampa girdi.

Şirin, büyük final için heyecanlı olduğunu söyledi.

80 ülke güzeli ile mücadele edecek olan Aleyna Şirin’i oylarıyla desteklemek isteyenlerin cep telefonlarına “Miss Universe” uygulamasını indirmesi gerekiyor.

“Vote” bölümünde ücretsiz olarak verilecek bir oy Şirin’in “Kâinat Güzeli” seçilebilmesi adına büyük önem taşıyor.

Aleyna Şirin’in final gecesi giyeceği kıyafeti Raşit Bağzıbağlı ve Barrus London tasarladı.

Şirin, yarışmanın “milli giysi” kategorisinde de Fırat Neziroğlu imzasını taşıyan bir kıyafetle yürüyecek.

Haberin Devamı

Kıyafet, iğne oyası tekniği kullanılarak geri dönüşüm malzemelerin değerlendirilmesiyle ortaya çıktı.