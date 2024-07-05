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Aleyna Kalaycıoğlu'ndan Doğukan Güngör açıklaması

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#Aleyna Kalaycıoğlu#Doğukan Güngör#Sıla Türkoğlu
Aleyna Kalaycıoğlundan Doğukan Güngör açıklaması
Sayit DURMAZ
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2024 07:58

Aleyna Kalaycıoğlu, Çeşme tatilinde samimi şekilde görüntülendiği Doğukan Güngör için “Arkadaşımın arkadaşı. Aramızda bir şey olması imkânsız” dedi.

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ÇEŞME TATİLİNDE SAMİMİ GÖRÜNTÜLER

Aleyna Kalaycıoğlu önceki akşam Bebek’teki bir mekândaydı. Geçtiğimiz günlerde Çeşme’deki bir plajda oyuncu Doğukan Güngör’le sarılmış halde görüntülenen Kalaycıoğlu’na aşk soruları yöneltildi. Genç kadın yaptığı açıklamayla kafaları karıştırdı.

Aleyna Kalaycıoğlundan Doğukan Güngör açıklaması

TELEFONU GÖSTERİRKEN KOLUNU ATMIŞ

“Doğukan benim arkadaşımın arkadaşı. Beach’te birlikteydik. Telefondan bir görüntü gösterirken kolunu atmış ve öyle bir görüntü çıkmış. Ama bu saatten sonra arkadaşım da değil kendisi. Hoş olmayan şeyler. Aramızda bir şey olması imkânsız. Çok da konuşmak istemiyorum ama...” 

Aleyna Kalaycıoğlundan Doğukan Güngör açıklaması

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Sıla’dan kapı göndermesi

Doğukan Güngör’ün Aleyna Kalaycıoğlu’yla görüntülenmesinin ardından, eski sevgilisi ve rol arkadaşı Sıla Türkoğlu’ndan manidar bir paylaşım geldi. Türkoğlu, Instagram sayfasında şu mesajı paylaştı:

“Yanlış kapıdan girdiğini kabul etmek, hayatını yanlış odada geçirmekten daha iyidir.”

Aleyna Kalaycıoğlundan Doğukan Güngör açıklaması

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#Aleyna Kalaycıoğlu#Doğukan Güngör#Sıla Türkoğlu

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