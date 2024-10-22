Aleyna Kalaycıoğlu kardeşiyle ilgili gerçeği anlattı: Anneme 'fişi çekelim mi' diye sordular

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Aleyna Kalaycıoğlu, doktor hatası yüzünden hayatlarının nasıl alt üst olduğunu anlattı;

'SÜREKLİ TATLI YİYORDU'

“2013 yılında Cansu’yla yazlıktaydık, o zamanlar hiç bir engeli yoktu, sizler gibi normal sağlıklı bir bireydi. Biraz da balık etliydi. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir andan sürekli canı tatlı istiyordu. Sürekli tatlı yemek istediğini söylüyordu bana. Ben de Cansu’nun bir haftada verdiği kiloları görünce (sürekli tatlı yiyerek) hastaneye götürdüm. Babam geldi o zaman fakat ilgilenmedi, bu süreçte Cansu sürekli uyuyor ve hala şeker tüketmek istiyordu.

ANNEM CANSU'YU TANIYAMADI

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Babam geldiği halde kardeşimi hastaneye götürme gibi bir harekette bulunmadı. Ben o zaman 15 yaşındayım. Cansu’yu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay’da götürdüğüm iki hastanede ilgilenmedi ‘psikolojik’ deyip gönderdiler. Annen ‘hemen yanıma gelin Cansu’yu ben götüreceğim’ dedi. Aldım Cansu’yu bindik otobüse İstanbul’a geldik.

Annem Cansu’yu gördüğü halde ‘kardeşin nerde’ dedi bana. Cansu o kadar zayıflamıştı. Tanıyamadı. Apar topar Ataşehir’de bir hastaneye gittik her hastanede farklı bir teşhis koydu. En son şuan adını vermeyeceğim (hala hukuk süreci devam ediyor düşünün 12 sene olacak nerdeyse). Yarı özel bir hastaneye gittik o akşam. Olay tam olarak Kadir Gecesi gerçekleşiyor. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı, çünkü bir kaç saat sonra sevgili eşi ve çocuklarıyla tatile çıkacaktı acelesi vardı. ‘Apandisit patladı’ dedi aldı ameliyata. (Halbuki sadece apandisti kalınlaşmış çekilen röntgen vs. raporlarında sadece kalınlaşma olduğu yazıyor)

KARDEŞİMİN 70 DAKİKA KALBİ DURDU

Cansu ameliyattan çıktı hepimiz bekliyoruz. Doktor şeker tüketmesi gerektiğini söyledi, bizde meyve yedirdik. Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Sonra sonunda şekerine bakmak akıllarına geldi meğerse kardeşim günlerdir 500 şekerle komadaymış! Cansu apar topar yoğun bakıma alındı. Sözde doktorda tatilden geri döndü. Kardeşimin kalbi 70 dakika boyunca durmuştu her şey için çok geçti artık.

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'ANNEME FİŞİ ÇEKELİM Mİ DİYE SORDULAR'

Beynin %70 den fazlası hasarlıydı artık. Yaşasa bile bir kaç ay ömür biçtiler kardeşime. Zaten o süreçte de yatağa bağımlı, göremez, konuşamaz ve hareket edemeyecekti. Anneme fişini çekmek için soru sordular, inanabiliyor musunuz? Yani ‘zaten ölecek’ dediler. Annemle baş başa kaldık göz göze geldik. Babam çoktan yok olmuştu ortalıktan.

DOKTOR İHMALİ HAYATIMIZI KARARTI

Annem ağlayarak ‘Ben Cansu’yu hayata döndürürüm yeter ki evladımı verin bana’ dedi. Hala hatırlıyorum o anı. O süreç yoğun bakımda geçti. Okuldan çıkıp ‘Cansu bugün hala nefes alabiliyor mu’ diye hastaneye gidiyordum. Ergenliğim çok kötüydü. Okulda her gün ağlıyordum ‘neden’ diye…

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Neyse çok uzatmayacağım sapasağlam götürdüğüm kardeşimi bu halde geri aldık biz hastaneden. Şu an göremiyor, konuşamıyor, hareket edemiyor vs. Yani Cansu doğuştan böyle değil arkadaşlar. Kardeşim bir doktor ihmali sonucu bu halde!”