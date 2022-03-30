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Alev Aydın kimdir, nereli?

#Alev Aydın#Alev Aydın Kimdir#Alev Aydın Nereli
Alev Aydın kimdir, nereli

Alev Aydın kimdir ve nereli sorusu ile gündemde yer almaya devam ediyor. ABD'li şarkıcı Halsey ile birliktelik yaşayan ve bir bebek sahibi olan Alev Aydın, ABD ve Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Peki, Alev Aydın kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

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ABD'li şarkıcı Halsey ile senarist Alev Aydın bebek bekledikleri müjdesini Instagram hesabından duyurmuştu. Takipçilerini şaşırtan ünlü şarkıcı 2 yıl önce Türkiye'ye gelmiş, İstanbul başta olmak üzere birçok yeri gezmişti. Halsey ile bir süredir beraber olan Alev Aydın hayatını Amerika'da sürdürüyor ve oyunculuk da yapıyor. Peki, Alev Aydın kimdir, nereli? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

ALEV AYDIN KİMDİR?

Senaryo yazarı Alev Aydın, Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017 filmlerinin senaristi olarak biliniyor.

Halsey ile 2019 yılından bu yana birlikte olduğu belirtilen Aydın, çocukluk döneminde Suudi Arabistan, New York, Antalya ve bulunduğunu Instagram gönderilerinde paylaşmıştı. Hayatını Amerika'da sürdürüren ünlü senarist, Cruel Hearts, Lonely Boy, Mother Hen gibi filmlere de imzasını atmıştı.

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Alev Aydın kimdir, nereli

HALSEY KİMDİR?

Ashley Nicolette Frangipane 29 Eylül 1994, Edison, New Jersey'de dünyaya geldi. Sahne adı olarak hem doğup büyüdüğü yer olan eyaletinde ismini hem de isminin anagramı olan Halsey'i kullanır. Şarkı yazmaya 17 yaşında başlamıştır. 2014'te Astralwerks adlı müzik şirketi ile bir anlaşma imzalayıp ilk EP'si olan Room 93'ü çıkardı. İlk albümü olan Badlands'da Room 93'ü takip ederek 2015 yılında piyasaya sürüldü.

Halsey, New Jersey'de Ashley Frangipane adıyla doğmuş ve yetişmiştir. Anne tarafından İtalyan, Macar, İrlandalı ve baba tarafından Afrika-Amerika kökenlidir. 14 yaşında akustik gitara geçmeden keman, viyola ve viyolonsel çaldı.

Halsey 16 veya 17 yaş civarlarında ona bipolar bozukluk teşhisi konulduğunu belirtmiştir. 18 yaşında, mâli sıkıntılarla karşılaştı ve müzik, kirasını ödemek için bir yol oldu. Çeşitli sahne isimleri altında farklı şehirlerde çok sayıda akustik gösteriler yaptı. En sonunda lakabı olarak Halsey'yi seçti, bunun sebebi isminin (Ashley) anagramı ve Brooklyn'de gençliğinde çok vakit geçirdiği bir caddenin isminin olmasıydı.

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