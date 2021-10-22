Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ünlü oyuncu Alec Baldwin filmleri

Çekimleri süren Rust isimli filmin setinde talihsiz bir olay meydana geldi. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Alec Baldwin'in senaryo gereği kullandığı tabancadan çıkan mermilerin filmin yönetmeni ile görüntü yönetmenine isabet etmesi sonucu korkunç bir olay gerçekleşti. Görüntü yönetmeni can verdi. Yönetmen ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay sırasında kameraların da kayıtta olduğu öğrenildi.
Alexander Rae Baldwin (Alec Baldwin), 3 Nisan 1958 tarihinde dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştı.
|Yıl
|Başlık
|Rol
|1987
|Forever, Lulu
|Buck
|1988
|She's Having a Baby
|Davis McDonald
|Beterböcek
|Adam Maitland
|Babanın Metresi
|Frank de Marco
|Çalışan Kız
|Mick Dugan
|Talk Radio
|Dan
|1989
|Great Balls of Fire!
|Jimmy Swaggart
|1990
|Kızıl Ekim
|Jack Ryan
|Miami Blues
|Frederick J. Frenger Jr.
|Alice
|Ed
|1991
|The Marrying Man
|Charley Pearl
|1992
|Prelude to a Kiss
|Peter Hoskins
|Glengarry Glen Ross
|Blake
|1993
|Malice
|Dr. Jed Hill
|1994
|The Getaway
|Carter 'Doc' McCoy
|The Shadow
|Lamont Cranston/Gölge
|1995
|İki Metelik
|Anlatıcı (ses)
|1996
|The Juror
|Mark Cordell/Öğretmen
|Heaven's Prisoners
|Dave Robicheaux
|Ayrıca yönetici yapımcı
|Ghosts of Mississippi
|Bobby DeLaughter
|1997
|Road to Manhattan
|Al Capone
|The Edge
|Robert Green
|1998
|Thick as Thieves
|Mackin
|Mercury Rising
|Yarbay Nicholas Kudrow
|1999
|Aşk Engel Tanımaz
|Jeff King
|Outside Providence
|İhtiyar adam Dunphy
|Scout's Honor
|Todd Fitter
|Kısa film
|2000
|The Acting Class
|Kendisi
|Thomas and the Magic Railroad
|Bay Biletçi
|State and Main
|Bob Barrenger
|Ayrıca yönetici yapımcı
|2001
|Pearl Harbor
|Yarbay James Doolittle
|Kediler ve Köpekler
|Butch (ses)
|Final Fantasy: The Spirits Within
|Gray Edwards (ses)
|Tenenbaum Ailesi
|Anlatıcı (ses)
|2002
|The Adventures of Pluto Nash
|Michael Zoroaster Marucci
|2003
|The Cooler
|Sheldon "Shelly" Kaplow
|The Cat in the Hat
|Lawrence "Larry" Quinn
|Shortcut to Happiness
|Jabez Stone
|Ayrıca yönetmen ve yapımcı
|Brighter Days
|Kendisi
|Kısa film
|2004
|Along Came Polly
|Stan Indursky
|Göklerin Hakimi
|Juan Trippe
|SüngerBob KarePantolon Filmi
|Tetikçi Dennis (ses)
|The Last Shot
|Joe Devine
|2005
|Elizabethtown
|Phil DeVoss
|Fun with Dick and Jane
|Jack McCallister
|2006
|Mini's First Time
|Martin Tennan
|Köstebek
|George Ellerby
|Running with Scissors
|Norman Burroughs
|Kirli Sırlar
|Sam Murach
|2007
|Erkekleri Tavlama Sanatı
|Archie Knox
|Brooklyn Rules
|Caesar Manganaro
|2008
|My Best Friend's Girl
|Profesör Turner
|Madagaskar 2
|Aslan Makunga (ses)
|Lymelife
|Mickey Bartlett
|Ayrıca yapımcı
|2009
|Kız Kardeşimin Hikayesi
|Campbell Alexander
|It's Complicated
|Jacob Adler
|2011
|Hick
|Beau
|2012
|Rock of Ages
|Dennis Dupree
|To Rome with Love
|John
|Noel Baba (ses)
|2013
|Mavi Yasemin
|Harold "Hal" Francis
|2014
|Torrente 5: Operación Eurovegas
|John Marshall
|Unutma Beni
|Dr. John Howland
|2015
|Aloha
|General Dixon
|Görevimiz Tehlike 5
|Alan Hunley
|Doğruyu Söyle
|Dr. Julian Balies
|2016
|Back in the Day
|Gino Fratelli
|Andron
|Adam
|Paris Can Wait
|Michael
|Blind
|Bill Oakland
|Ayrıca yönetici yapımcı
|Rules Don't Apply
|Robert Maheu
|2017
|Patron Bebek
|Patron Bebek (ses)
|The Private Life of a Modern Woman
|Dedektif McCutcheon
|2018
|The Public
|Dedektif Bill Ramstead
|Karanlıkla Karşı Karşıya
|Dr. Kennebrew Beaureguard
|Cameo
|Görevimiz Tehlike 6
|Alan Hunley
|Bir Yıldız Doğuyor
|Kendisi
|Cameo
|2019
|Before You Know It
|Peter
|Drunk Parents
|Frank Teagarten
|Crown Vic
|Yok
|Yapımcı
|Motherless Brooklyn
|Moses Randolph
|Arctic Dogs
|PB (ses)
|2020
|Beast Beast
|Yok
|Yönetici yapımcı
|Pixie
|Peder Hector McGrath
|Chick Fight
|Jack Murphy
|2021
|The Boss Baby: Family Business
|Patron Bebek (ses)
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