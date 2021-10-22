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Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ünlü oyuncu Alec Baldwin filmleri

#Alec Baldwin Kimdir#Alec Baldwin Filmleri#Alec Baldwin Görüntü Yönetmeni
Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, nereli İşte, ünlü oyuncu Alec Baldwin filmleri

Oscar'a aday gösterilen dünyaca ünlü oyuncu Alec Baldwin yapımcılığını ve başrolünü üstlendiği “Rust” filminin çekimleri sırasında kurusıkı tabancayı ateşledi ancak silahtan çıkan mermiler hem görüntü yönetmeni hem filmin yönetmenine isabet etti. Bu talihsiz olayın ardından Alec Baldwin ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ünlü oyuncu Alec Baldwin filmleri...

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Çekimleri süren Rust isimli filmin setinde talihsiz bir olay meydana geldi. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Alec Baldwin'in senaryo gereği kullandığı tabancadan çıkan mermilerin filmin yönetmeni ile görüntü yönetmenine isabet etmesi sonucu korkunç bir olay gerçekleşti. Görüntü yönetmeni can verdi. Yönetmen ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay sırasında kameraların da kayıtta olduğu öğrenildi.

Alec Baldwin kimdir?

Alexander Rae Baldwin (Alec Baldwin), 3 Nisan 1958 tarihinde dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştı.

Sinema

YılBaşlıkRol 
1987Forever, LuluBuck 
1988She's Having a BabyDavis McDonald 
BeterböcekAdam Maitland 
Babanın MetresiFrank de Marco 
Çalışan KızMick Dugan 
Talk RadioDan 
1989Great Balls of Fire!Jimmy Swaggart 
1990Kızıl EkimJack Ryan 
Miami BluesFrederick J. Frenger Jr. 
AliceEd 
1991The Marrying ManCharley Pearl 
1992Prelude to a KissPeter Hoskins 
Glengarry Glen RossBlake 
1993MaliceDr. Jed Hill 
1994The GetawayCarter 'Doc' McCoy 
The ShadowLamont Cranston/Gölge 
1995İki MetelikAnlatıcı (ses) 
1996The JurorMark Cordell/Öğretmen 
Heaven's PrisonersDave RobicheauxAyrıca yönetici yapımcı
Ghosts of MississippiBobby DeLaughter 
1997Road to ManhattanAl Capone 
The EdgeRobert Green 
1998Thick as ThievesMackin 
Mercury RisingYarbay Nicholas Kudrow 
1999Aşk Engel TanımazJeff King 
Outside Providenceİhtiyar adam Dunphy 
Scout's HonorTodd FitterKısa film
2000The Acting ClassKendisi 
Thomas and the Magic RailroadBay Biletçi 
State and MainBob BarrengerAyrıca yönetici yapımcı
2001Pearl HarborYarbay James Doolittle 
Kediler ve KöpeklerButch (ses) 
Final Fantasy: The Spirits WithinGray Edwards (ses) 
Tenenbaum AilesiAnlatıcı (ses) 
2002The Adventures of Pluto NashMichael Zoroaster Marucci 
2003The CoolerSheldon "Shelly" Kaplow 
The Cat in the HatLawrence "Larry" Quinn 
Shortcut to HappinessJabez StoneAyrıca yönetmen ve yapımcı
Brighter DaysKendisiKısa film
2004Along Came PollyStan Indursky 
Göklerin HakimiJuan Trippe 
SüngerBob KarePantolon FilmiTetikçi Dennis (ses) 
The Last ShotJoe Devine 
2005ElizabethtownPhil DeVoss 
Fun with Dick and JaneJack McCallister 
2006Mini's First TimeMartin Tennan 
KöstebekGeorge Ellerby 
Running with ScissorsNorman Burroughs 
Kirli SırlarSam Murach 
2007Erkekleri Tavlama SanatıArchie Knox 
Brooklyn RulesCaesar Manganaro 
2008My Best Friend's GirlProfesör Turner 
Madagaskar 2Aslan Makunga (ses) 
LymelifeMickey BartlettAyrıca yapımcı
2009Kız Kardeşimin HikayesiCampbell Alexander 
It's ComplicatedJacob Adler 
2011HickBeau 
2012Rock of AgesDennis Dupree 
To Rome with LoveJohn 
Noel Baba (ses) 
2013Mavi YaseminHarold "Hal" Francis 
2014Torrente 5: Operación EurovegasJohn Marshall 
Unutma BeniDr. John Howland 
2015AlohaGeneral Dixon 
Görevimiz Tehlike 5Alan Hunley 
Doğruyu SöyleDr. Julian Balies 
2016Back in the DayGino Fratelli 
AndronAdam 
Paris Can WaitMichael 
BlindBill OaklandAyrıca yönetici yapımcı
Rules Don't ApplyRobert Maheu 
2017Patron BebekPatron Bebek (ses) 
The Private Life of a Modern WomanDedektif McCutcheon 
2018The PublicDedektif Bill Ramstead 
Karanlıkla Karşı KarşıyaDr. Kennebrew BeaureguardCameo
Görevimiz Tehlike 6Alan Hunley 
Bir Yıldız DoğuyorKendisiCameo
2019Before You Know ItPeter 
Drunk ParentsFrank Teagarten 
Crown VicYokYapımcı
Motherless BrooklynMoses Randolph 
Arctic DogsPB (ses) 
2020Beast BeastYokYönetici yapımcı
PixiePeder Hector McGrath 
Chick FightJack Murphy 
2021The Boss Baby: Family BusinessPatron Bebek (ses) 

 

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