Alec Baldwin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, ünlü oyuncu Alec Baldwin filmleri

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Çekimleri süren Rust isimli filmin setinde talihsiz bir olay meydana geldi. Filmin yapımcısı ve başrol oyuncusu olan Alec Baldwin'in senaryo gereği kullandığı tabancadan çıkan mermilerin filmin yönetmeni ile görüntü yönetmenine isabet etmesi sonucu korkunç bir olay gerçekleşti. Görüntü yönetmeni can verdi. Yönetmen ise hastanede yaşam savaşı veriyor. Olay sırasında kameraların da kayıtta olduğu öğrenildi.

Alec Baldwin kimdir?

Alexander Rae Baldwin (Alec Baldwin), 3 Nisan 1958 tarihinde dünyaya geldi. 2009 yılı ABD ve Japonya ortak yapımı İlişki Durumu Karışık filminde rol almıştı.

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