Alara Koçibey'in hayvan sevgisi: Hadi oynayalım!

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AÇILIŞA KATILDI



Sanat, teknoloji ve sürdürülebilirlik odaklı etkinliklere ev sahipliği yapmaya hazırlanan Goodspaces adlı platform, 42 Maslak’ta açıldı. Önceki akşam düzenlenen açılış davetine katılanlar arasında cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Alara Koçibey de vardı.

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Mekanın kapısında bekleyen iki sokak köpeği, Alara Koçibey’in dikkatinden kaçmadı. Sevgi ve ilgi isteyen hayvanlarla yakından ilgilenen ünlü isim, onları dakikalarca sevip okşadı. Köpeklerin mutluluğu objektife böyle yansıdı.