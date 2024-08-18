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Alain Delon kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? Alain Delon hangi filmlerde oynadı?

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Alain Delon kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti Alain Delon hangi filmlerde oynadı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2024 11:27

Alain Delon kimdir sorusu, hayatı ve biyografisi hakkında bilgi edinmek isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Delon, Fransız sinemasının en önemli isimlerinden biri olarak tanınır ve 1960'lar ile 1980'ler arasında Avrupa sinemasında büyük bir etki yaratmıştır. Hem oyunculuğu hem de etkileyici fiziksel görünümüyle ikon haline gelmiştir. Peki, Alain Delon kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

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Alain Delon, 20. yüzyılın en tanınmış Fransız aktörlerinden biridir. 1935 yılında doğmuş ve kariyeri boyunca birçok başarılı filme imza atmıştır. Delon, özellikle "Le Samouraï" ve "Rocco ve Kardeşleri" gibi filmlerle tanınır. Peki, Alain Delon kimdir, nereli, kaç yaşında vefat etti? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

ALAIN DELON KİMDİR?

Alain Fabien Maurice Marcel Delon, 8 Kasım 1935 tarihinde Fransa'da doğdu. Sinema kariyerine 1950'lerde başlayan Delon, 1960'larda Avrupa'nın önde gelen aktörlerinden biri haline geldi. Yakışıklılığı ve karizmatik duruşuyla, dönemin en popüler film yıldızlarından biri olmayı başardı.

ALAIN DELON KARİYERİ

Alain Delon, özellikle 1960-1980 yılları arasında birçok başarılı filmde rol aldı. "Le Samouraï", "Rocco ve Kardeşleri", "Plein Soleil" ve "Leopard" gibi yapımlarla sinema dünyasında kalıcı bir iz bıraktı. Delon, Fransız sinemasının önde gelen yönetmenleriyle çalışmış ve 1985 yılında "Notre histoire" filmiyle En İyi Erkek Oyuncu César Ödülü'nü kazanmıştır.

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ALAIN DELON'UN FİLMLERİ

  • Le Samouraï (1967)
  • Rocco ve Kardeşleri (1960)
  • Leopard (1963)
  • Plein Soleil (1960)
  • Notre histoire (1984)
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