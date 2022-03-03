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Alâeddin Yavaşca'nın eserlerini seslendirdiler

#Alâeddin Yavaşca#Adnan Çoban#Adnan Mungan
Alâeddin Yavaşcanın eserlerini seslendirdiler

Türk müziğinin büyük üstadı Alâeddin Yavaşca, doğum gününe özel AKM’deki özel bir konserle TRT Müzik ekranlarında canlı yayında anıldı.

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Alâeddin Yavaşca’nın öğrencileri ve usta sanatçılar sahnede sanatçının eserlerini seslendirdi.

Konserde bestekârın eserlerini Adnan Çoban, Adnan Mungan, Ahmet Özhan, Atakan Akdaş, Aylin Şengün Taşçı, Aytaç Ergen, Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Demet Gürsoy, Dilek Türkan, Ezgi Köker, Güler Basu Şen, Güzin Değişmez, İbrahim Suat Erbay, Melihat Gülses, Münip Utandı icra etti.

Alâeddin Yavaşcanın eserlerini seslendirdiler

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz - Aylin Şengün Taşçı -  Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı

Alâeddin Yavaşcanın eserlerini seslendirdiler

Ayten Yavaşca

 

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#Alâeddin Yavaşca#Adnan Çoban#Adnan Mungan

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