Alâeddin Yavaşca'nın eserlerini seslendirdiler

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Alâeddin Yavaşca’nın öğrencileri ve usta sanatçılar sahnede sanatçının eserlerini seslendirdi.

Konserde bestekârın eserlerini Adnan Çoban, Adnan Mungan, Ahmet Özhan, Atakan Akdaş, Aylin Şengün Taşçı, Aytaç Ergen, Bekir Ünlüataer, Çiğdem Yarkın, Demet Gürsoy, Dilek Türkan, Ezgi Köker, Güler Basu Şen, Güzin Değişmez, İbrahim Suat Erbay, Melihat Gülses, Münip Utandı icra etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz - Aylin Şengün Taşçı - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy - Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı

Ayten Yavaşca