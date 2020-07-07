Alaattin Kadayıfçıoğlu kimdir?

Alaattin Kadayıfçıoğlu, son dönemde magazin haberleri ile gündeme gelen bir isim. Bilka Denizcilik Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu olan Alaattin Kadayıfçıoğlu yaklaşık 1 yıldır Hülya Avşar’ın kızı Zehra Çilingiroğlu ile birlikte. İşte, Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında ayrıntılar...

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu Zehra Çilingiroğlu ilişkisinin ardından gündemde yer alıyor.

İş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu'nun eşi ve çocuğu olan, Ceyda Kadayıfçıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu, magazin dünyasının da konuştuğu isimler olmaya başladı. Denizcilik, yat ve petrol işi ile uğraşan ve holding patronu olan Bilal Kadayıfçıoğlu, 2017 yılında ise Diyarbekirspor'u satın almıştır.

Bilal Kadayıfçıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu, son günlerde Zehra Çilingiroğlu ile anılıyor.

HÜLYA AVŞAR'DAN ALAATTİN KADAYIFÇIOĞLU YORUMU

Hülya Avşar kızı Zehra Çilingiroğlu’nun Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkisine onay verdi. Ünlü sanatçı, ‘kızım yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım’ dedi.

Kanal D ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuşan Avşar şunları söyledi;

Zehra’nın ilişkisi tabi ki bilgim dâhilinde. Ne yaparsa yapsın, canı sağ olsun. O alacağını aldı bizden. Ben kızıma sonuna kadar güveniyorum.

Ne yapıyorsa bildiği vardır, biz ona her şeyi teslim ettik kendi biliyor ne yapacağını. Yanlış da yapsa doğru da yapsa sonuna kadar arkasındayım. Ki yanlış bir şey yaptığını da düşünmüyorum.

Kaya ile birlikte hareket ediyoruz. Zehra kendi üstünde bizim varlığımızı muhakkak hissediyordur ama o kadar aklı başında bir kız oldu ki Allah herkese böyle bir evlat bağışlasın.

Ben artık kendimi o konu da çok rahat hissediyorum, Zehra’ya olan güvenimden dolayı hayatım çok kolaylaştı. Zehra’nın hiçbir yerinde estetik yok.