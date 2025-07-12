Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir

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KALBİNİ YENİ AŞKA AÇTI



Mert Ramazan Demir, “Yalı Çapkını”nda başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu’yla ilişkisiyle magazin dünyasına damga vurmuş, bir dargın bir barışık devam eden ilişki dizinin final yapmasıyla birlikte sona ermişti.

Demir, Saraçoğlu’nu hayatından tamamen çıkardı ve yeni bir ilişkiye başladı. Geçenlerde Wimbledon Tenis Turnuvası’nda birlikte görülen sevgililer, ilk kez Bodrum’da objektife takıldı.

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Gözlerden uzak deniz keyfi yapan sevgililer, romantik anlar da yaşadı. Demir bir ara sevgilisinin ellerini tutup dudaklarından öptü.

Oyuncunun yeni kız arkadaşı, sosyal medyada Afra Saraçoğlu’na benzetildi.