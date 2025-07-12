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Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir

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#Mert Ramazan Demir#Akyaka#Yeni Aşk
Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2025 08:26

“Yalı Çapkını”yla yıldızı parlayan Mert Ramazan Demir, dizideki partneri Afra Saraçoğlu’yla biten ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Oyuncu, sevgilisiyle Akyaka tatilinde görüntülendi.

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KALBİNİ YENİ AŞKA AÇTI

Mert Ramazan Demir, “Yalı Çapkını”nda başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu’yla ilişkisiyle magazin dünyasına damga vurmuş, bir dargın bir barışık devam eden ilişki dizinin final yapmasıyla birlikte sona ermişti.

Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir

Demir, Saraçoğlu’nu hayatından tamamen çıkardı ve yeni bir ilişkiye başladı. Geçenlerde Wimbledon Tenis Turnuvası’nda birlikte görülen sevgililer, ilk kez Bodrum’da objektife takıldı.

Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir


AFRA’YA BENZETİLDİ

Mert Ramazan Demir ve yeni sevgilisi önceki gün Akyaka’daki bir otelin plajında görüntülendi.

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Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir

Gözlerden uzak deniz keyfi yapan sevgililer, romantik anlar da yaşadı. Demir bir ara sevgilisinin ellerini tutup dudaklarından öptü.

Oyuncunun yeni kız arkadaşı, sosyal medyada Afra Saraçoğlu’na benzetildi. 

Akyaka çapkını: Mert Ramazan Demir

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#Mert Ramazan Demir#Akyaka#Yeni Aşk

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