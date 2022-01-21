Aksoy Ailesi yürüyüşte!

AİLE YÜRÜYÜŞTE
Nilgün Belgün’le birlikte rol aldığı müzikli komedi “Kalptan Kalbe” ile tiyatro seyircisinin karşısına çıkan Bekir Aksoy, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü oyuncu, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve oğlu Asil’le birlikte yürüyüş yaparken objektife yansıdı.
ASİL’İN SEVİMLİ ŞAŞKINLIĞI
Görüntülerini çeken muhabirlere selam veren Bekir Aksoy, kar yağışını görünce ailece yürüyüşe çıkmak istediklerini söyledi. Beyaz kar tanelerini görünce şaşıran 2 yaşındaki Asil’in “Pilav yağıyor” sözleri herkesi güldürdü.