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Aksoy Ailesi yürüyüşte!

#Bekir Aksoy#Nazife Oğlakçıoğlu#Nilgün Belgün
Aksoy Ailesi yürüyüşte
Behlül AYDIN

Bekir Aksoy, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve oğlu Asil’le yürüyüşe çıktı. 2 yaşındaki Asil, yağan karı görünce şaşırdı: “Pilav yağıyor!”

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AİLE YÜRÜYÜŞTE

Nilgün Belgün’le birlikte rol aldığı müzikli komedi “Kalptan Kalbe” ile tiyatro seyircisinin karşısına çıkan Bekir Aksoy, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ünlü oyuncu, eşi Nazife Oğlakçıoğlu ve oğlu Asil’le birlikte yürüyüş yaparken objektife yansıdı.

ASİL’İN SEVİMLİ ŞAŞKINLIĞI

Görüntülerini çeken muhabirlere selam veren Bekir Aksoy, kar yağışını görünce ailece yürüyüşe çıkmak istediklerini söyledi. Beyaz kar tanelerini görünce şaşıran 2 yaşındaki Asil’in “Pilav yağıyor” sözleri herkesi güldürdü.

Aksoy Ailesi yürüyüşte

 

 

 

 

 

 

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#Bekir Aksoy#Nazife Oğlakçıoğlu#Nilgün Belgün

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