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Aksiyon yüklü komedi Kim Bu Aile?

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#Cengiz Bozkurt#Nurgül Yeşilçay#Onur Buldu
Aksiyon yüklü komedi Kim Bu Aile
Oluşturulma Tarihi: Ekim 07, 2022 08:06

Komedi filmi “Kim Bu Aile?”nin galası önceki akşam Kanyon’da gerçekleşti. Oyuncular, seyirciyi kahkaha yüklü bir aksiyon filminin beklediğini söyledi.

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Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Nurgül Yeşilçay, Onur Buldu, Ferit Aktuğ, Beste Kökdemir, Doğan Can Sarıkaya, Altan Erkekli ve Fatih Al’ın yer aldığı “Kim Bu Aile?”nin galası önceki akşam Kanyon Cinemaximum’da gerçekleşti. Gösterime sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Yönetmen Bedran Güzel, seyirciyi kahkaha yüklü bir aksiyon filminin beklediğini söyledi.

Nurgül Yeşilçay, “Pandemiden sonraki en büyük gala. Çok değerli arkadaşlarımla değerli bir film yaptık. Benim karakterim gece kulübünde çalışıyor” dedi. Cengiz Bozkurt da iyi bir film çektiklerini söyledi: “Çok zorlu aksiyon sahneleri var ama hepsinin üstesinden geldik. Belki de Yeşilçam’dan beri bu kadar kalabalık dövüş sahneleri çekilmemiştir.”

Oyuncular, proje için özel olarak Türkiye’ye gelen Koreli usta aksiyon yönetmen Youn Dae-Won ile özel bir eğitim kampına katılmıştı.

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Aksiyon yüklü komedi Kim Bu Aile

Nurdan-İbrahim Büyükak
Aksiyon yüklü komedi Kim Bu Aile

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