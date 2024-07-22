Akın Akınözü'nden annesi Özlem Akınözü'ne duygusal veda: Mücadelemi kaybettim... İlk gerçek aşkımı kaybettim...

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Acı haber, Özlem Akınözü'nün kurucuları arasında bulunduğu yardım derneğinin sosyal medya hesabından duyurulurken, Akın Akınözü de duygusal bir mesaj yayınladı:

"Ben inancımı kaybettim.

Karşılıksız sevilmeyi kaybettim.

Masumiyetimi kaybettim.

Umudumu kaybettim.

Amacımı kaybettim.

Yolumu kaybettim.

Mücadelemi kaybettim.

Geçmişimi kaybettim.

Hayallerimi kaybettim.

Heyecanımı kaybettim.

Yuvamı kaybettim.

Kahramanımı kaybettim.

Çocukluğumu kaybettim.

Meleğimi kaybettim.

Ve ilk gerçek aşkımı kaybettim.

Çünkü ben seni kaybettim…

Bundan sonra hayat benim için hep buruk ve hep eksik olacak…

Tek kalan ise sana duyduğum sonsuz “ÖZLEM”❤️"

Annesini bugün son yolculuğuna uğurlayacak olan Akın Akınözü, sosyal medya hesaplarını kararttı, profil resimlerini siyaha çevirdi.

CENAZE BUGÜN

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Özlem Akınözü için bugün cenaze töreni düzenlenecek.

ÖZLEM AKINÖZÜ KİMDİR?



Usta oyuncu Süreyya Arın'ın kızı olan ve 13 Ekim 1964 yılında Ankara'da dünyaya gelen Özlem Akınözü, Ankara Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

Akınözü, TRT'nin ilk spikerlerinden biri olarak İpek Yolu ve birçok belgeselde seslendirme yaptı.

2003'ten beri Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim CD'lerinin seslendirme işlerini üstlenen Akınözü, Sensiz Olmuyor, Sahte Prenses, Dicle, Tek Türkiye, Karagül, Zeytin Tepesi, Payitaht Abdülhamit ve Deliha 2'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda yapımda rol aldı.